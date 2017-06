Les enjeux de France-Paraguay

Histoire de nous mettre l'eau à la bouche avant la finale de Ligue des Champions, la FFF nous offre un match amical face au Paraguay à Rennes. Chouette. Pas de Koh-Lanta ce vendredi, mais bien cette rencontre des Bleus. Et que ce soit pour Costil, Thauvin ou ce jeune Paraguayen qui veut calmer la hype Kylian Mbappé, elle vaut le coup.

Florian Thauvin va-t-il connaître son dépucelage ?

L’équipe de France va-t-elle enfin gagner à Rennes ?

Benoit Costil va-t-il avoir le droit à un second adieu ?

Sergio Díaz va-t-il faire de l’ombre à Kylian Mbappé ?

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Appelé pour la première fois en équipe de France en mars dernier, Florian Thauvin n’avait finalement pas quitté le banc des remplaçants face au Luxembourg et l’Espagne. De quoi décevoir l’ailier marseillais qui avait alors étalé son spleen dans les colonnes de: «» De retour à Marseille, Thauvin se réfugie dans le travail et dans les bras de Charlotte Pirroni. Bingo. Après avoir conduit l’OM à la cinquième place de Ligue 1 avec son pied gauche magique, Thauvin est de retour en équipe de France. Et Didier Deschamps devrait, cette fois-ci, lui offrir quelques minutes de jeu face au Paraguay. À moins que Moussa Sissoko utilise son collier d’immunité pour éteindre le Flotov'.Pour le plus grand bonheur de Nolwenn Leroy, la Fédération Française de Football a choisi la Bretagne pour accueillir le Paraguay en amical. Problème, Rennes ne réussit pas vraiment aux Bleus. Pour sa première visite en Ille-et-Vilaine, en 2004, l’équipe de France avait dû se contenter d’un match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine pour lancer le coup d’envoi de l’ère Raymond Domenech . Même score dix ans plus tard face l’Albanie. Seule satisfaction, deux internationaux de renom ont ouvert leur compteur but en sélection sur la pelouse du Stade Rennais, Peguy Luyindula et Antoine Griezmann. Le scénario de ce France-Paraguay est donc tout écrit : 1-1, but de Ousmane Dembélé. À moins que la tradition des matchs nuls à Rennes ait disparu en même temps que le nom du stade de la Route de Lorient. Et ce même si le Stade Rennais n'en finit plus de prouver le contraire.20 mai 2017. Après six ans de bons et loyaux services dans les cages du Stade Rennais, Benoit Costil dispute son dernier match avec les «» face à l’AS Monaco, avant son départ déjà acté aux Girondins de Bordeaux. Malgré la défaite, le portier de 29 ans est souriant en zone mixte après avoir reçu un bel hommage du Roazhon Park : «. » Des retrouvailles qui arrivent plus tôt que prévu. Troisième gardien dans la hiérarchie des Bleus, Benoit Costil pourrait connaître sa deuxième cape internationale face au Paraguay, chez lui, en Bretagne. «» , avoue Didier Deschamps en conférence de presse. Amis Rennais, ressortez vos pancartes, elles vous seront peut-être utiles.» Et, lorsqu’il parle de «» , le sélectionneur du Paraguay, Francisco Arce , pense essentiellement à sa jeune pépite offensive : Sergio Díaz. Comme Kylian Mbappé, Sergio Díaz joue au poste d’avant-centre. Comme l’attaquant monégasque, le Paraguayen est né en 1998 et fait partie des futures pépites mondiales. En revanche, à l’inverse de Kylian Mbappé, Sergio Díaz est déjà au Real Madrid. Recruté par lesen 2016, après deux saisons au Cerro Porteño, l’attaquant paraguayen a rayonné cette saison avec la Castilla en troisième division espagnole. Des performances de haute volée qui lui permettent de découvrir pour la première fois l'. Avant de frapper à la porte de Zizou cet été ?