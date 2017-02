Les enfants nord-irlandais du Celtic

Ils étaient près de 60 000, mercredi soir au « Paradise » , pour voir le Celtic faire un pas de plus vers un 48e titre de champion d’Écosse face à Aberdeen. Ils étaient également des milliers à suivre la rencontre en Irlande, où le Celtic est très populaire. À Belfast, le club le plus important de la capitale nord-irlandaise a longtemps évolué dans un stade surnommé « Paradise » , et porté un maillot aux couleurs vert et blanc. Mais il n’a pas résisté aux conflits religieux qui empoissonnaient la ville au milieu du XXe siècle. Les couleurs « vert et blanc » ont survécu, et sont portées chaque semaine par les joueurs du Donegal Celtic Club. Reportage à Belfast, depuis un centre commercial autrefois nommé « Celtic Park » ...



« When we had Celtic we had everything »

Onze titres en vingt ans

Nouvelle ère

Par Charles Thiallier, à Belfast

Les habitants de Belfast ne l’apprécient guère, il est pourtant indispensable. En cette froide et grisâtre matinée du mois de janvier, il est comme à son habitude très chargé. «» , l’axe routier principal de la capitale irlandaise est le seul qui connecte les trois points les plus importants de la ville : le port, l’aéroport et le centre-ville. Traversant la ville centralement du nord au sud, on peut y repérer sur sa droite Falls road, cette rue connue pour abriter quelques-unes des plus belles fresques murales de la ville anciennement peuplée en majorité de catholiques. Sur sa gauche, on aperçoit Windsor Park, stade où évolue habituellement l’Irlande du Nord, et domicile de Linfield, club historique de la communauté protestante de Belfast.C’est à l’ouest de cet axe qu'est fixé le rendez-vous. Au «» , un centre commercial moderne qui n’aurait sans doute que peu d’intérêt si l’on ne s’intéressait pas à son histoire. Construit en 1983, il a pris la place de «» , le domicile du Belfast Celtic Club, le plus grand club de football irlandais de la première moitié du 20siècle.À l’entrée du centre commercial, un homme attend, entièrement vêtu de noir. Il s’agit de Padraig Coyle, ancien correspondant de la BBC en Irlande du Nord et aujourd’hui le président de l’association des amis du Belfast Celtic club. Le bonhomme se veut guide privilégié du «» , un musée situé en plein cœur du «» . À l’intérieur, un immense drapeau vert et blanc avec l’inscription «» attire la curiosité et provoque la première explication de la journée. «, explique Padraig Coyle.Crée en 1890, le Belfast Celtic club naît dans un Belfast en pleine expansion. Son port moderne fait de la ville l’une des capitales de la révolution industrielle au Royaume-Uni. Elle transforme la capitale nord-irlandaise en une destination de choix pour les Irlandais fuyant la grande famine (1845-1851). En majorité catholique, ils s’installent dans le quartier de Falls Roads, mais ne sont pas très bien vus par les protestants. À l’image de son grand frère écossais, le Belfast Celtic Club va être créé pour être le représentant de la communauté catholique de la ville. Il obtient dès le départ la bénédiction de celui qui n’est pas encore le géant de Glasgow. «"Paradise"» Les deux clubs profitent ensuite de leur partenariat privilégié pour faire des échanges gagnant-gagnant. «Le Belfast Celtic Club fait ses grands débuts en première division lors de l’année 1896. En 1899, les «» remportent leur premier titre de champion d’Irlande, au nez et à la barbe de Linfield, le club protestant de la ville, grand favori de l’épreuve. Avant de s’imposer comme le grand club irlandais du XXsiècle en remportant onze fois le championnat dans l’entre-deux-guerres. Être supporter du club est tout sauf facile dans une ville où l’œcuménisme n’est pas très populaire. «C’est cette guerre de religion qui finira par tuer le Belfast Celtic club. Le 27 décembre 1948, l’affiche du Boxing Day oppose le Belfast Celtic club à Linfield. Ce jour-là, les «» ouvrent rapidement le score et mènent 1-0 à la pause. Les supporters de Linfield envahissent la pelouse et tentent de s’en prendre à plusieurs joueurs du Celtic. La police disperse la foule, mais le climat reste tendu. Un joueur est particulièrement visé : Jimmy Jones. Attaquant protestant du Celtic, et ancien joueur de Linfield, il vient de blesser sur un contact pourtant ordinaire l’un de ses adversaires du jour. À la fin du match, les supporters de club de l’Est de Belfast se dirigent vers lui, le jettent au sol et lui assènent des coups de pied jusqu’à le laisser inconscient, avec une jambe brisée.L’incident est celui de trop pour les dirigeants du club, qui décideront de se retirer à jamais du championnat. Les quartiers de l’Ouest de Belfast se retrouvent donc sans club pour les représenter jusqu’à l’année 1970, date de naissance du Donegal Celtic Club. Situé au sud-ouest de Belfast, à Suffolk Road, quatre kilomètres au sud de l’ancien «» . C’est dans ceen pleins travaux que Michael Rafferty, secrétaire du club, reçoit. «» Aujourd’hui, le club qui évolue en vert et blanc est bien ancré dans le championnat amateur irlandais. «» Il en veut pour preuve l’entraîneur de l’équipe première, Stephen Hatfield, qui est protestant. Une nouvelle ère, assurément.