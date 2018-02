Les éléphants de Granville

Après avoir fait tomber Bordeaux et Concarneau, Granville (National 2) défie Chambly (National 1), avec dans ses rangs, les frères Théault. De la Normandie à Abidjan, portrait croisé de Tony et Robin. Qui rêvent d'ajouter un tour supplémentaire en Coupe de France à leurs CV déjà bien remplis.

Les fils de Pascal

Bidonvilles, kalash et commandos

FC Chambly - US Granville, au stade Pierre-Brisson de Beauvais. Une certaine idée de l’affiche de prestige des huitièmes de finale de la Coupe de France . Les frères Théault. L’idée certaine d’une jeunesse atypique. Réunis dans la même équipe depuis 2016, Tony, 30 ans, et Robin, 27 ans, vont tenter ce mercredi de poursuivre l’aventure granvillaise après l’exploit contre Bordeaux , confirmé face à Concarneau en seizièmes. Les frangins n’ont jamais joué en professionnel, ni atteint un tel niveau en Coupe de France , mais la ferveur, ils connaissent. Ados, ils jouaient devant des centaines, voire des milliers de personnes prêtes à célébrer chaque but comme une fête nationale. C’était en Côte d’Ivoire. Là-bas, Tony et Robin ont vécu trois et six années de leur adolescence. Une expérience inoubliable, forcément.Été 2002, Pascal Théault succède à Jean-Marc Guillou à la tête de l’académie de l’ASEC Abidjan. Une nouvelle vie démarre pour le coach viré un an et demi plus tôt de l’équipe première du Stade Malherbe Caen . «, assure Pascal Théault » L’homme embarque alors sa femme et ses deux fils dans l’aventure en Côte d’Ivoire. Tony, quatorze ans, et Robin, onze ans, quittent le centre de formation du Stade Malherbe pour compléter les dix-huit talents retenus par l’ASEC, parmi 30 000 jeunes Ivoiriens testés. Amani Yao, entraîneur adjoint de Pascal Théault pendant six ans, a été frappé par l’intégration express des frères. «Malgré leurs trois ans d’écart, Robin, l’extraverti, et Tony, plus discret, ont toujours fait la paire. «, décrypte le papa.» À l’ASEC, l’intégration des deux seuls étrangers de l’académie - qui dorment dans la villa familiale à quelques kilomètres du pensionnat - passe par l’exigence du père. «» , illustre Amani Yao.Pendant la période de détection, puis une fois par mois, avec les jeunes de l’académie, les frangins parcourent les quartiers pauvres d’Abidjan. Une manière de se confronter à la réalité des bidonvilles, mais aussi de toucher du doigt un engouement extraordinaire pour le football. «, retrace Robin.» Dans ces matchs, les deux jeunes européens à la peau blanche attirent tous les regards. «, poursuit Robin.La nouvelle vie des Théault sur le sol ivoirien coïncide avec la crise politico-militaire dans le pays. Six mois après leur arrivée, le lycée français, à deux cents mètres de chez eux, brûle sous leurs yeux. «» se rappelle Tony. Fin 2004, le quartier est cerné par des manifestants anti-Français, une vingtaine de familles sont évacuées en urgence. Au total, les Théault vont vivre deux hélitreuillages. «, rembobine le père.» En short, et en entassant le minimum dans une paire de valises.Tony jette l’ancre en Normandie pour passer le bac, Robin reste trois ans de plus en Côte d’Ivoire avant d’intégrer le centre de formation du SCO Angers. La vie citadine, les filles, les boîtes… Tous deux découvrent une nouvelle facette de la vie, pas toujours pour le meilleur. Robin : «"Qui veut donner ses cours à Robin pour l’aider à rattraper ?"» Milieu offensif axial, doué d’une bonne vision de jeu, Tony fait carrière à Avranches. Ailier rapide, puissant, Robin signe à Granville dès 2011. Les deux frangins ont toujours voulu jouer ensemble, un souhait exaucé en 2016, quand Tony rejoint l’USG. Aujourd’hui, non seulement les frères inséparables sont coéquipiers en National 2, mais ils entraînent ensemble l’équipe U17 du club.Après avoir vécu deux heures stressantes, faites de bribes de match perdues dans un multiplex lors de la victoire contre les Girondins, Pascal Théault suivra le huitième de finale de ses fils par téléphone depuis la Côte d’Ivoire, où il est retourné entraîner, par choix. «» , affirme le père, soucieux de ne pas interférer dans le travail du coach de Granville, Johan Gallon… qui n’est autre que l’un de ses anciens protégés du centre de formation du Stade Malherbe dans les années 1990. «» Dix ans plus tard, le même Johan Gallon quittait le Stade Malherbe dans la foulée du licenciement de Pascal Théault. Ce mercredi soir, à Abidjan, Amani Yao, lui, attend un nouveau coup de fil de Robin : «"C’est gaté, ici !"