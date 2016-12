Les dix plus beaux buts de l'année 2016

De la virtuosité, de l'insolence, des acrobaties, des cachous inouïs ou encore des exploits personnels. Assurément, l'année 2016 a été un très grand cru avec une ribambelle de buts magnifiques à contempler. La sélection a été rude, mais voici les incontournables retenus. À déguster sans modération.

Jamie Vardy

Leicester-Liverpool

(2-0, 2 février 2016)

Xherdan Shaqiri

Suisse-Pologne

(1-1, 5-6 aux tab, 25 juin 2016)

Mesut Özil

Ludogorets-Arsenal

(2-3, 1er novembre 2016)

Pierrick Capelle

Guingamp-Angers

(2-2, 27 février 2016)

Mohd Faiz Subri

Pulau Penang-Pahang

(4-1, 16 février 2016)

Dimitri Payet

France-Roumanie

(2-1, 10 juin 2016)

Delle Alli

Crystal Palace-Tottenham

(1-3, 23 janvier 2016)

Saúl Ñíguez

Atlético de Madrid-Bayern Munich

(1-0, 27 avril 2016)

Luis Suárez

FC Barcelone-Arsenal

(3-1, 16 mars 2016)

Hlompho Kekana

Cameroun-Afrique du Sud

(2-2, 26 mars 2016)

Par Romain Duchâteau

De ce rêve éveillé vécu par Leicester, il en a été l’un des héros. Une dégaine improbable, une tête de soûlard comme l’Angleterre les aime et une attelle à la main droite sans cesse arborée en guise de dédicace à une époque où il oeuvrait dans l’ombre. La saison 2015-2016 a été celle de la révélation pour Jamie Vardy. Vingt-quatre buts claqués en Premier League qui ont permis auxde s’adjuger une couronne nationale historique. Parmi eux, un petit bijou envoyé contre Liverpool. Sur une splendide passe en profondeur délivrée par Mahrez, l’international britannique profite d’un Mignolet avancé pour marquer d’une délicieuse demi-volée à l’angle droit de la surface adverse. Une réalisation qualifiée d’ «» par son manager Claudio Ranieri au sortir du match et qui lancera définitivement Leicester vers le titre.Le plus bodybuildé des joueurs suisses avait décidé de marquer de son empreinte l’Euro 2016. Passeur décisif déjà pour Fabian Schär lors de l’entrée en lice réussie de la Nati contre l’Albanie (0-1), Xherdan Shaqiri décide de se transformer en buteur à l’occasion du huitième de finale. Alors que les siens courent après le score depuis le but de Błaszczykowski, le musculeux milieu de terrain égalise à huit minutes du terme. Et de quelle manière ! Sur un centre de Lichsteiner mal repoussé par la défense polonaise, le joueur de Stoke City reprend d’une audacieuse bicyclette qui vient se loger dans le petit filet gauche de Fabiański. «» , fanfaronnera-t-il à la fin du match. Insuffisant, toutefois, pour qualifier son pays, qui s’inclinera aux tirs au but.» Comme toute la planète, Arsène Wenger a été réduit au rang de simple spectateur émerveillé quand Mesut Özil a surgi pour signer un chef-d’œuvre « bergkampien » et offrir la victoire contre Ludogorets en Ligue des champions. Alors qu’il ne reste que deux minutes avant le coup de sifflet final, Elneny trouve en profondeur son compère allemand. Le reste n’est qu’un condensé d’esthétique et de virtuosité. Un sombrero sur le gardien puis une feinte pour mettre deux défenseurs dans le vent avant de marquer et d'offrir la victoire aux. Simple comme Mesut, quoi.» Son but a été élu comme le plus beau de la Ligue 1 la saison dernière, mais Pierrick Capelle a dû donner de sa personne pour ça. Sept points de suture sur sa jambe gauche après un coup violent de la part Jonathan Martins-Pereira. Qu’importe, le milieu offensif de vingt-neuf ans a égayé 2016 grâce à son pied gauche. À la conclusion d’un joli mouvement angevin, l'ancien Quevillais réalise un enchaînement contrôle de la poitrine-volée de toute beauté. Dans les cages, le portier guingampais Jonas Lössl s’incline, impuissant.Depuis leur fauteuil respectif de retraité, les Brésiliens Juninho et Roberto Carlos ont dû apprécier tout autant le spectacle que la trajectoire du ballon. Jusqu’ici, Mohd Faiz Subri jouissait d’une flatteuse réputation seulement en Malaisie où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus talentueux dans son pays. Désormais, l’attaquant de vingt-neuf piges est connu sur la scène internationale pour un coup de pied arrêté qui a défié les lois de la physique. Face à Pahang, excentré sur la gauche à plus de trente-cinq mètres, Faiz Subri botte le cuir de l’extérieur du pied et donne un effet flottant. Résultat : sa tentative termine dans la lucarne opposée, laissant le gardien adverse Mohd Nasril Nourdin totalement pantois et abasourdi. Une merveilleuse praline qui a d’ailleurs été retenue pour concourir pour le Prix Puksás 2016, récompense décernant le plus beau but.Derrière l’astre Antoine Griezmann, Dimitri Payet s’est sans conteste érigé comme l’autre talisman tricolore indispensable aux Bleus durant l’Euro 2016. Au terme d’un exercice ébouriffant sous le maillot de West Ham, l’ancien Marseillais est arrivé au championnat d’Europe avec l’ambition de guider son pays au sommet. Et, d’entrée, il a endossé ce costume des hommes qui brillent dans les grands événements avec le match inaugural contre la Roumanie. Bridés et crispés par la teneur du rendez-vous au Stade de France, les Bleus se dirigent tout droit vers un nul quand Payet surgit à la 89. «» lâchera, totalement exalté, Grégoire Margotton sur TF1. La frappe du gauche est limpide et se loge dans la lucarne de Tătăruşanu. Vient ensuite la sortie de l’artiste en larmes sous l’acclamation de l’enceinte dionysienne. Un vrai instant de grâce.Un statut de jeune promesse. Une place grattée dans l’équipe type de la saison 2015-2016 en Premier League. Les portes desqui s’ouvrent. Le précédent exercice a été celui de la mise en lumière pour Delle Alli. À vingt ans, le milieu de terrain de Tottenham a déjà su se rendre incontournable aux yeux de Mauricio Pochettino. Histoire que le Royaume et toute l’Europe le sachent, l’Anglais choisit de soigner son début d’année 2016 à l’occasion du déplacement des, à Selhurst Park. À six minutes de la fin du match et alors que le score est de 1-1, Alli, à la réception d’une remise de la tête d’Eriksen aux abords de la surface, contrôle et élimine Jedinak d’un sombrero. La conclusion ? Une volée du droit imparable pour Hennessey. Et un nom que désormais tout le monde connaît.Le chronomètre affiche à peine plus de dix minutes de jeu quand le Vicente-Calderón reste suspendu à son pied gauche. Du haut de ses vingt et un ans, Saúl Ñíguez, la gueule juvénile et le talent brut, décide de froisser le Bayern Munich de Pep Guardiola. Et tout seul, comme un grand. Parti depuis quarante mètres, le jeune Espagnol dépose Thiago Alcántara puis salit dans la foulée Bernat et Xabi Alonso. Arrivé dans la surface, il fixe Alaba d’un passement de jambes et fait plier la muraille Neuer d’une frappe du gauche à ras de terre qui touche le poteau avant de rentrer. «» , soufflera d’ailleurs le jeune. Véridique puisqu’il sera décisif dans la double confrontation face aux Bavarois et permettra aux siens de se hisser une nouvelle fois en finale de Ligue des champions.Un titre de «» décroché haut la main avec quarante buts inscrits en Liga. Cinquante-neuf toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison dernière. Pour sa deuxième année au Barça, «» a dégainé comme jamais. Des balles à en pleuvoir distillées de toutes les manières : pied droit, pied gauche, tête. L'Uruguayen s'est surtout illustré par des volées envoyées avec une confondante facilité. Arsenal, tombé en huitième de finale de C1, en a fait l'amère expérience au Camp Nou. Après avoir joué les passeurs décisifs pour Neymar, l'ex-Red se mue en buteur peu après l'heure de jeu. Profitant du laxisme de la défense dessur un centre d'Alves, il catapulte acrobatiquement le cuir dans la lunette gauche d'Ospina, qui n'esquisse pas le moindre geste.À coup sûr la plus belle publicité pour la Coupe d'Afrique des nations. Souvent décriée pour la qualité de ses matchs, la compétition s'est offerte un petit bijou cette année. Elle le doit à un certain Hlompho Kekana. Milieu défensif anonyme, il a passé toute sa carrière au pays, en Afrique du Sud où il a écumé les clubs des Blacks Leopards, SuperSport United, Bloemfontain Celtic et désormais Mamelodi Sundowns. Un parcours modeste, sans le moindre éclat, mis en relief à l'occasion d'une praline claquée contre le Cameroun. Après avoir subtilisé le cuir à Tchani dans son camp, le membre des Bafana Bafana pose ses attributs sur la pelouse et prend sa chance. À soixante-dix mètres. Un culot récompensé puisque son coup de billard surprend Ndy Assembé, avancé et presque interloqué par ce qui vient d'arriver. Sans conteste le pétard le plus bruyant de 2016.