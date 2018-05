Les dix moments fous de Ligue 1

Durant lesquels Neymar a débarqué, le Paris Saint-Germain a gagné, Amiens a flippé, Marseille a espéré, Lyon s’est révolté, Strasbourg a chanté et Lille a galéré.

J2 : La naissance du Neymar français

13 août 2017, Guingamp-Paris Saint-Germain (0-3)

J8 : L’accident d’Amiens

30 septembre 2017, Amiens-Lille (match reporté)

J10 : Le classique enfin équilibré

22 octobre 2017, Marseille-Paris Saint-Germain (2-2)

J12 : Le douloureux spectacle de Nabil Fekir

5 novembre 2017, Saint-Étienne-Lyon (5-0)

J16 : La chute du PSG

2 décembre 2017, Strasbourg-Paris Saint-Germain (2-1)

J29 : Le bordel lillois

10 mars 2018, Lille-Montpellier (1-1)

J30 : La déception marseillaise

18 mars 2018, Marseille-Lyon (2-3)

J33 : La claque de Paris

15 avril 2018, Paris Saint-Germain-Monaco (7-1)

J37 : La Meinau en folie

12 mai 2018, Strasbourg-Lyon (3-2)

J38 : Le réveil de l’OL

19 mai 2018, Lyon-Nice (3-2)

Par Florian Cadu

Un match diffusé dans 182 pays, et un record d’affluence pour le Roudourou. Tout ça pour voir commencer le joueur le plus cher de la planète en Ligue 1. Neymar est arrivé, et doit désormais assumer. Chose qu’il fait puisqu'il marque son premier pion et adresse sa première passe décisive, participant activement à la victoire des siens. Quelques mois plus tard, le Brésilien n’aura joué que 19 parties de plus dans la compétition, mais aura marqué 18 buts supplémentaires et sera couronné meilleur joueur de l’épreuve. Pas vraiment une surprise.Quand la Licorne voit la mort de près. Lors de la réception de Lille à Amiens, les supporters du LOSC souhaitent fêter comme il se doit l’ouverture du score de Fodé Ballo-Touré au quart d’heure de jeu. Problème : la barrière cède sous le poids des fans et la tribune s’écroule. Résultats : une trentaine de blessés, un match à rejouer et finalement perdu. La double peine, heureusement pas capitale.93minute de jeu. Il ne reste qu’une poignée de secondes à disputer entre les deux clubs rivaux de l’Hexagone, et les Phocéens sont toujours devant. La victoire contre le rival, qu’ils n’ont plus battu depuis l’année 2011 et quatorze rencontres consécutives toutes compétitions confondues, est donc au bout des doigts. Sauf que l’ultime coup franc d’ Edinson Cavani finit au fond des filets juste avant que l’arbitre ne siffle la fin du duel. Le PSG est sauvé, l’OM dégoûté. Mais au moins, Marseille a stoppé la série de défaites à domicile contre son ennemi (quatre revers de rang). La suite ? Deux 3-0 en faveur des Parisiens lors des deux autres confrontations...Une performance XXL et une polémique. Capitaine des Gones lors du déplacement chez les Verts, Nabil Fekir déshabille le voisin avec ses potes grâce à uneaussi humiliante que logique. Le milieu, monstrueux, s’offre un doublé... et la colère des Stéphanois en allant chambrer le stade Geoffroy-Guichard avec un maillot tendu bien haut. Suffisant pour que la fin de la soirée parte en cacahuètes. Quelques jours plus tard, Óscar García fera ses valises. Et quelques heures plus tard, Jean-Michel Moralisateur rendra justice Bien peu nombreux ceux qui l’avaient vu venir. Alors qu’il se rend en terres strasbourgeoises, le club de la capitale reste sur quinze journées sans défaite (sans compter la saison 2016-2017), ne concédant que deux petits résultats nuls. Les Alsaciens, eux, font preuve d’irrégularité pour leur retour en première division avec seulement trois petits succès. Alors, c’est sûr, l’ogre va bouffer l’tout cru. Que dalle : malgré les présences de Neymar ou Kylian Mbappé, le Racing ne craque qu’une fois et plante à deux reprises. C’est fait : le PSG est tombé.» Pas content, Gerard Lopez. À l’origine du recrutement de Marcelo Bielsa et du nouveau projet du LOSC, qui se casse la gueule avant même de s’être mis debout, le président voit certains individus envahir la pelouse à la fin de la partie contre Montpellier. Avec, visiblement, l’idée d’en découdre et de s’en prendre aux joueurs. Des gardes à vue suivront, mais les «» se creusent une place importante dans le cerveau des Dogues. Lesquels garderont finalement leur place dans l’élite. Heureusement.Savez-vous combien d’unités séparent l’OM, quatrième et privé de Ligue des champions, et l’OL, détenteur d’un ticket direct pour la C1, au classement à l’issue de la saison 2017-2018 ? Une seule. Or, à quelques minutes près, Marseille chopait le point du nul contre Lyon (et lui en sucrait deux) durant cette soirée de mars. Au lieu de ça, les locaux ont relancé les visiteurs, qui restaient sur un succès en sept parties, dans la course au podium. Et pourtant, Konstantínos Mítroglou a égalisé sur la fin. Mais Memphis Depay est entré...Une victoire contre Monaco et le titre de champion est récupéré. Une victoire contre Monaco et l’erreur est réparée. Mais à l’heure de retrouver son trophée, Paris ne va pas gagner. Il va carrément dégommer son dauphin, lui faisant payer le prix de son couronnement de l’année passée. 4-0 à la demi-heure de jeu, 7-1 à la 86minute... Autant dire que le Rocher a passé un mauvais moment. Au contraire de son adversaire, qui s’est amusé comme jamais et retrouve son trône. Rien de plus normal.Comment assurer son maintien en Ligue 1 sans rien faire comme tout le monde ? Réponse du RCS : gagner des matchs improbables (PSG...), perdre contre les concurrents directs dans la dernière ligne droite (Amiens, Caen...), dépiter ses soutiens par un fonds de jeu catastrophique, être mené 2-1 à domicile par le troisième du championnat jusqu’à la 88minute de jeu... Et arracher les trois points en même temps que sa survie en l’espace de cinq minutes. La Meinau vous remercie.Longtemps, les Marseillais ont cru devancer les Lyonnais sur le gong. Ces derniers étaient en effet menés par les Aiglons pendant que les Phocéens faisaient le taf devant Amiens (2-1). Reste que les Rhodaniens ont de la ressource, et ont finalement tenu leur rang à la suite d'un magnifique triplé de Depay. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de remporter sa guerre à distance avec Jacques-Henri Eyraud, décidément bien malheureux après la défaite en finale de Ligue Europa. Au moins, le suspense aura duré jusqu’au bout.