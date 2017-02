Les dix matchs de légende du derby ASSE-OL

Ce dimanche, le 114e épisode de la série Gones vs Verts alimentera forcément la rivalité entre les meilleurs ennemis du championnat de France. Un duel régional fait de hauts et de bas, qui dépendent surtout du côté où l'on se place. Mais avant de lancer le générique, révisez vos classiques.

ASSE 2-1 OL

OL 1-7 ASSE

OL 1-1 ASSE

OL-ASSE

OL 0-2 ASSE

ASSE 2-3 OL

OL 4-0 ASSE

OL 0-1 ASSE

ASSE 3-0 OL

Rien à dire, beau match de l'@ASSEofficiel. Rendez-vous en 2034 pour la prochaine... #ASSEOL #Derby — Olympique lyonnais (@OL) 30 novembre 2014

OL 3-0 ASSE

Les deux équipes se retrouvent un mois après s’être jouées sur terrain neutre à Annecy, en seizièmes de la Coupe de France. Les Lyonnais l’avaient emporté 2-0 grâce à Di Nallo et Rambert, provoquant la colère de Jean Snella, l’entraîneur des Verts, qui avait alors déclaré face à la presse : «» Farceurs, les supporters lyonnais prennent ces déclarations au pied de la lettre et passent acheter un stock de carottes au Marché Gare de Lyon avant de prendre la route direction Saint-Étienne pour ce deuxième derby en l’espace de deux mois. Et lors de l’entrée des joueurs dans le Chaudron, les supporters lyonnais balancent leurs vingt-cinq kilos de carottes sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Amusé par la situation, l’attaquant des Verts Georges Bereta ramassera une carotte avant de la croquer devant le kop lyonnais. L’ASSE prend sa revanche sur la pelouse et tape l’OL (2-1) grâce à Revelli et Mekloufi en fin de match.Souverains en France avec trois titres consécutifs, puissants d’Europe ayant éliminé le Bayern quatre jours plus tôt en C1, les Verts arrivent à Lyon sûrs de leur force. Et cette suprématie ne pourra être contestée par les coéquipiers de Serge Chiesa. La machine verte se montre impitoyable, broyant ses adversaires avec notamment deux doublés d’ Hervé Revelli et Salif Keita. 7-1, c’est l'une des claques les plus sévères de l’histoire du derby et le plus gros écart encaissé par les Gones à Gerland. Au match retour, Sainté en remettra une couche avec un 6-0 à Geoffroy-Guichard. Sans pitié.Au coude-à-coude en tête du championnat, Lyonnais et Stéphanois s’affrontent dans un Stade de Gerland plein à craquer. Plus de 48 000 personnes se sont donné rendez-vous «» ou «» de Gerland pour ce match. Un chiffre à revoir largement à la hausse selon Cyril Collot, co-auteur de l’ouvrage(La Taillanderie, 2005) : «. » Au total, on estime entre 55 000 et 58 000 le nombre de spectateurs s’étant déplacés pour voir évoluer les joueurs lyonnais contre l’ogre stéphanois de Michel Platini. Un record d’affluence à Gerland qui ne sera jamais battu. Sur le terrain, le jeune Daniel Xuereb répond à l’ouverture du score du Stéphanois Jacques Zimako, score final 1-1.Stéphanois et Gones s’affrontent au cœur de l’été lors d’un match amical disputé sur la pelouse de Feurs, commune située à égale distance des deux villes rivales. Un match amical chargé en animosité, puisque Roberto Cabanas et Jean-Pierre Cyprien en viennent aux mains avant d’être renvoyés aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre. Mais le fait de jeu le plus insolite de cette partie arrive en deuxième période lorsque l’attaquant stéphanois David Brockers, filant droit au but gardé par le portier lyonnais Gilles Rousset, se fait sécher par... Jean-Pierre, un supporter lyonnais ayant franchi la main courante au bord de la pelouse pour suppléer les défenseurs de l’OL. La légende raconte que Raymond Domenech, alors entraîneur de l’OL, se serait précipité vers l’arbitre avant de lâcher ironiquement : «Depuis le retour en D1 des deux équipes en 1989, les débats entre les rivaux se sont équilibrés (deux victoires lyonnaises, une stéphanoise et quatre nuls). Mais cela fait huit ans que les Verts n’ont pas connu le succès à Gerland. Ce à quoi vont remédier Gérald Passy et Sylvain Kastendeusch, buteurs ce soir-là face à l’OL de Raymond Domenech. Mais après ce match, le derby ne sera plus jamais vraiment le même. En tribunes, les ultras stéphanois font tomber la barrière de leur parcage. Des incidents violents qui vont attirer l’attention des médias sur un choc, qui conservait jusqu’ici un écho régional et prend dès lors une dimension nationale. Les autorités vont aussi s’attarder un peu plus sur ces affrontements, puisque les déplacements des supporters visiteurs sont depuis beaucoup plus encadrés, quand ils ne sont pas interdits ou boycottés.Après trois saisons passées en deuxième division, les Verts retrouvent l’élite lors de cette saison 2004-2005. Et lors de ce premier derby depuis 2001, l’OL frappe en premier sur un coup franc lumineux de son artificier brésilien Juninho. Les Stéphanois reviennent avec plus d’envie après la pause, et Hérita Ilunga égalise à la 47après un corner mal renvoyé par la défense lyonnaise. L’ASSE prend même l’avantage à l’heure de jeu grâce à Feindouno qui dévie un coup franc de Hellebuyck de la tête. Les Verts pensent tenir leur victoire, mais Jérémie Janot fauche Sidney Govou dans sa surface de réparation à la 86. Juninho transforme le péno en deux temps, provoquant la colère du portier stéphanois qui ira fracasser son poteau tel un maître du kung-fu. Dans les arrêts de jeu, Nilmar décale astucieusement Govou. L’attaquant français crochète Vincent Hognon avant de tromper Janot d’une puissante frappe du droit. Les Lyonnais exultent et remportent leur premier derby dans le Chaudron depuis mars 1992.Déjà assurés de soulever leur cinquième titre consécutif de champion de France, les Lyonnais débarquent sur la pelouse de Gerland les cheveux et le visage peinturlurés de bleu, blanc et rouge. Impossible alors pour les joueurs de Gérard Houllier de passer à côté de leur match, au risque de se ridiculiser sur la scène hexagonale. Sûrs de leur supériorité, les Gones vont dérouler avec des buts de Hellebuyck (csc), Fred, Juninho et Tiago et infliger aux Verts leur plus lourde défaite dans un derby (4-0).C’est sûrement sur le terrain des symboles que les derbys se gagnent ou se perdent. Alors pour le centième de l’histoire, cette dimension est à son paroxysme. L’OL commence à voir le bout de sa période dorée, mais compte bien prolonger un peu plus une invincibilité exceptionnelle face à son voisin entretenue depuis la saison 1993-1994. L’ASSE cherche à mettre fin à une disette longue de dix-sept ans à Gerland. Et c’est Dimitri Payet qui prend les Lyonnais de Puel à leur propre jeu en envoyant un coup francdans la lucarne d’Hugo Lloris à la 75minute de jeu. Ne supportant pas l’affront, Aulas ira balancer micro en main devant le kop des Bad Gones que les Stéphanois, «» . Tout ça pour se voir offrir une console au match retour par un supporter stéphanois.Invaincus depuis vingt ans sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (avril 1994), les Gones vont lourdement s’incliner face aux joueurs de Christophe Galtier en ce soir de novembre 2014. Les Verts, qui n’avaient alors plus marqué plus d’un but dans un même match depuis trois mois et demi marchent sur leur voisin régional. Bayal Sall ouvre le score d’un puissant coup de tête à la 18, avant que Van Wolfswinkel, parfaitement servi par Gradel, ne double la mise peu avant la pause. En deuxième période, Cohade profite d’une maladresse de Tolisso dans la surface de réparation pour inscrire le troisième but ligérien. Victoire nette et sans bavure, 3-0. Vingt ans après, le Chaudron explose.Les joueurs stéphanois resteront de longues minutes sur la pelouse pour communier avec leur public, tandis que l’OL chambrera sur les réseaux sociaux : «» De bonne guerre.Pour ce dernier derby de l’histoire à Gerland, les supporters lyonnais, qui vivent un début de saison difficile, espèrent vivre un dernier frisson contre leur meilleur ennemi dans l’enceinte historique de l’OL. Vœu exaucé. Le héros du soir se nomme Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé face à Stéphane Ruffier. 