Les dix facettes de Carlo Ancelotti

SOFOOT.com // C1 // Quarts // Real Madrid-Bayern Munich

Quand on s'est assis sur le banc du Milan, de Chelsea, du PSG, de Madrid et actuellement sur celui du Bayern, en toute quiétude, on peut effectivement être présenté comme « l'homme qui murmure à l'oreille des stars » . Après Mes secrets d'entraîneur, premier ouvrage centré sur ses concepts tactiques, Carlo Ancelotti révèle dans Le leader tranquille son mode opératoire en matière de management : un zeste de sourcil, le sens de la famille, beaucoup d'amour entre quelques blagues et quelques verres, mais surtout un côté Vito Corleone totalement assumé. Et si le coach italien n'était pas vraiment celui que vous aviez imaginé ? Explications en dix points.

11