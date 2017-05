Les dirigeants de Saint-Étienne vont rencontrer Passi

TP

Droit de succession.À la recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Christophe Galtier , les dirigeants de l'AS Saint-Étienne continuent d'égrener les CV. Après avoir rencontré Fabio Celestini et Eric Roy, mardi dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient accepté un rendez-vous avec Franck Passi selon les informations deDésireux d'enfiler le costume de numéro un et alors que Marcelo Bielsa a déjà posé ses valises à Lille, Franck Passi devrait être un nom en vogue dans les bouches de présidents lors des prochaines semaines. Il ne sera pas le seul à voir les Verts puisque qu'ils auraient rendez-vous avec un autre entraîneur dans le week-end dont le nom n'a pas filtré.Peut-être un duel Génésio-Passi lors du derby de l'année prochaine. Ô spectacle, quand tu nous tiens.