Les dirigeants de City achètent un cinquième club

La fièvre acheteuse du City Football Group va finir par faire exploser le thermomètre.Après Manchester City , New York City, Melbourne City, et les Yokohama F Marinos, les propriétaires de club de l'Etihad Stadium se sont lancés sur l'avant-dernier continent qui manquait à leur tableau de chasse : l'Amérique du Sud. Le City Football Group a déjà un accord de collaboration avec l' Atlético Venezuela , club de première division du pays, et est désormais propriétaire de l'Atlético Torque, club de deuxième division uruguayenne., explique Ferran Soriano, le directeur général du groupe.De quoi rendre jaloux Roland Duchâtelet