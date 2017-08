Les Dieux du Parc

Reprise du Top 14 ce samedi, dans lequel va tenter de bien figurer le Stade français. Pour faire mieux que le parcours incroyable de sa section football, où il est question de champagne, de Suze, de Larbi Ben Barek et même de Patrick Balkany. Coup de plumeau sur le livre d'histoire d'un club pas comme les autres.

Antonio Herrera et apéritifs Suze

Champagne et Patrick Balkany

Aujourd'hui, c'est le grand jour : le monde étrange de l'ovalie relance la gonfle pour une nouvelle saison de Top 14. Avec, du côté du Stade Français, l'espoir d'un rebond favorable. Septième du dernier championnat et sorti d'une intersaison aussi agitée qu'un passage du typhon Hato, les Zeus en rose vont tenter d'afficher plus d'autorité qu'en Dieux du stade pour venir, pourquoi pas, titiller les Clermontois équipés de leur bouclier de Brennus. Pour autant, à une grosse dizaine de kilomètres du stade Jean-Bouin, pendant que les Stadistes recevront le LOU de Lyon , le Haras de Lupin ne s'arrêtera pas forcément de courir pour admirer les rugbymen s'ébrouer. À l'orée de la forêt domaniale de Malmaison, les préoccupations de l'école de football du Stade Français sont en effet loin des atermoiements de leurs aînés baraqués. L'objectif principal de la section football du Stade Français est désormais de former des enfants sur et hors des terrains. Parce que par le passé, les hauts et les bas du professionnalisme, le Stade Français version ballon rond en a suffisamment soupé.» : quand il parle du Stade français, Jean-Marc Bennamar se mue en conteur, pour une histoire qui débute véritablement dans l'immédiat après-guerre. Lancée en 1900 et professionnelle depuis 1942, la section football du Stade français voit débarquer l'agent de change Malaud – père de Philippe Malaud, futur ministre sous De Gaulle et Pompidou. «, s'échauffe le professeur associé à l'université Paris VIII. Qui poursuit sans s’essouffler."T'es toujours sous contrat avec Marseille ? Oui ? Bah j'ai une proposition pour toi au Stade français." » C'est le début des trois glorieuses du club de l'ouest parisien, qui prend deux titres de dauphins (1947 et 1948) et échoue à deux reprises en demi-finales de coupe de France (1946 et 1949). Sans oublier de gagner, parfois, un derby contre le Racing, par exemple le 4 décembre 1947 : «Mais cette période marque aussi le début de la fin. Bennarama poursuit, solide sur les appuis de sa mémoire : «"je veux récupérer mon fric"» Le coup est dur à encaisser pour les Parisiens, mais ils se consolent grâce à Suze : «» Entre deux ascenseurs et des invitations à jouer contre le Betis , la Juve ou Porto en coupe des villes de foires, seule une maigre demi-finale de coupe de France , perdue contre Sedan, vient garnir l'armoire à hauts faits du Stade français. C'est peu, d'autant qu'en 1966, Pouchès quitte la présidence, inculpé pour abus de biens sociaux : «, révèle le professeur Bennarama.S'en suit une période trouble pour le nouveau Stade, entre championnat de Paris et stade à Bobigny. Il faut attendre 1978 et l'arrivée de Guy Lamoureux pour voir le club trouver son second souffle. Le producteur de champagne – «» – permet au club d'enchaîner trois promotions d'affilée, jusqu'à la D2, en retrouvant au passage le statut professionnel. Problème, tout va trop vite : «, éclaire Jean-Marc Bennamar.» Alors, l'année suivante, Lamoureux «» se cherche un partenaire. Et le trouve en la personne d'un certain Patrick. «, narre Bennamar.» Sauf qu'en 1985, Lamoureux jette l'éponge, laissant le bébé à Balkany. Qui s'y intéresse un temps avant de privilégier son jeune et omnisports Levallois Sporting Club, dont il est président, et d'abandonner le projet.La fin de l'aventure ressemble à une longue divagation. Le club se rapproche du président du patronage laïque du Varrondissement parisien, prend le nom de Stade français PL 5, mais ses dirigeants italiens s'embrouillent avec le Corse Jean Tibéri, maire du V. L'apparition du Stade olympique de Paris est le dernier soubresaut de l'aventure avant, finalement, la disparition en 1985 : l'épilogue de la deuxième histoire professionnelle du Stade français dans sa version ballon rond est signée. Aujourd'hui, le Stade français avance 12 000 membre et 23 sections sportives, de la locomotive rugby à l'incruste «» . Parmi elles, la section football a été recréée en 1990. Il s'agit avant tout d'une école de football, dont le directeur sportif, Tarek Nassereddine, met en avant l'intégration des enfants porteurs de handicaps ou de la section féminine, qui va ouvrir ses portes en 2017-2018. Un directeur sportif qui reconnaît que la section football n'a plus sa renommée d'antan : «"ah bon, ça joue au foot le Stade français ?"» Et sans calendrier.