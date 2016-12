Les Diables rouges trempent aussi dans le Football Leaks

0

Gérard Depardieu n’est pas le seul en Belgique à avoir quelques ficelles en matière d’évasion fiscale.Selon, plusieurs internationaux belges sont cités dans les documents du Football Leaks. Selon le quotidien, Eden Hazard , capitaine de la nation, sait aussi placer ses billes. On apprend que son transfert n’aurait coûté à Chelsea que 35 millions d’euros, au lieu des 40 briques annoncées à l’époque. En 2015, en plus de la statuette récompensant le meilleur joueur de l’année, le joueur de Chelsea a également perçu une prime de 2,5 millions d’euros non déclarés.L’autre génie de la sélection, Kevin De Bruyne , touche à Manchester City un salaire annuel de 7,1 millions d’euros, auquel il faut désormais ajouter les nombreuses variables qui lui sont dues en cas de victoire en Ligue des champions (597 000 euros) ou s’il devient Ballon d’or (239 000 euros et une revalorisation salariale de 478 000 euros)Les stars ne sont pas les seuls Diables rouges concernés par ce scandale. Dries Mertens peut profiter d'avantages du même acabit à Naples, avec 50 000 euros qui l’attendent en cas de titre en championnat, en coupe ou d’accès en huitièmes de finale en LDC. À l’Atlético de Madrid, Yannick Ferreira Carrasco a vu son salaire être subitement rehaussé, passant à l’intersaison de 2 millions par an à 4,5 millions, alors que Toby Alderweireld touche 6 000 euros à chaque titularisation avec Tottenham. N’ayant joué qu’une vingtaine de matchs en deux saisons sous le maillot Thomas Vermaelen a amassé près de 600 000 euros de bonus pour regarder depuis l’infirmerie ses coéquipiers du Barça remporter des trophées. Divock Origi , lui, ne rechigne jamais à entrer dans les arrêts de jeu. L’attaquant desdispose d’une clause secrète qui lui permet d’empocher 2 980 euros pour chaque participation à un match. Et cela vaut même lors qu’il «» pour une seule minute comme ce fut le cas à Crystal Palace et contre West Bromwich Albion.Donc on résume : des joueurs de football chopent des primes en cas de victoires, de trophées ou de minutes disputées. Wahou, quelle exclu.