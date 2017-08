Les deux Torres

#2: Fernando Torres

Il était dit que le passage de flambeau devait avoir lieu lors de cette saison 2000-2001. On joue la 75minute de jeu, l’Atletico de Madrid est tenu en échec sur la pelouse de l’Albacete Balompié pour cette 40journée de la. Mais si le score est nul et vierge, c’est bien la vierge elle-même qui va enfanter d'un fils prodigue durant la rencontre. Implantée dans le cerveau de l’entraîneur Carlos García Cantarero, une idée sainte parcours l’esprit du technicien. Il faut faire entrer le gamin. Un quart d’heure avant la fin de la rencontre, Fernando Torres, maillot 35 sur les épaules, va remplacer Kiko, son modèle. «, raconte El Niño pour dans une interview publiée sur‘Alors, dis-moi qui est ton idole ?’‘C’est mon voisin. Il est atteint d’un cancer, et chaque semaine avant les matchs de l’Atletico, il part à l’hôpital pour faire des examens. Et à chaque fois qu’il rentre, l’Atletico gagne le match. Mais c’est aussi parce que tu joues super bien au football, hein !’Le match se poursuit à Albacete, et cinq minutes après être entré sur la pelouse, Torres s’illustre : déplacement au second poteau à la suite d'un centre en profondeur, démarquage, tête croisée puissante, poteau rentrant. Le gamin lève les bras, tombe dans ceux de José Juan Luque, puis crie toute sa joie à Juan Gomez, blason de l’Atletico de Madrid mis en évidence. Et pourtant, l’enfant n’est pas né comme un bourgeon de l’Atletico. «, expliquait Torres pouren mai 2014.‘Petit, je ne peux pas infliger ça à mes nerfs !’Par transmission familiale,s’est donc construit un cœur rouge, blanc et bleu, doublé d’une célébration significative sur certains buts. Comme lors de la Coupe du Monde 2010 contre la Tunisie, où il mime la position de l’archer de Kiko, précurseur en la matière. «, synthétise Kiko pour l’emission» En 2003, Fernando Torres prend à 19 ans la responsabilité donnée par son coach Gregorio Manzano, et visse le brassard autour de son bras gauche pour chaque rencontre à venir de l’Atletico de Madrid. Quatre années plus tard, après 243 matchs et 91 buts marqués pour son équipe avec laquelle il ne remporte aucun titre, Torres prend la lourde décision de quitter l’Atlético, obligeant Liverpool à casser sa tirelire de 36 millions d'euros, un record pour les. La fin du premier tome., analyse Torres pour» Conscient que le joueur n'est pas à son top niveau, l’Atletico Madrid récupère son idole au Milan AC, où il apparaissait alors comme un élément plus bling-bling qu’un réel apport offensif. Un buteur cramé, en quelque sorte. Mais si Torres s’est mis à brûler, c’était probablement pour mieux renaître une fois de retour au bercail. «, explique Diego Simeone en conférence de presse avant d’affronter le Barça en Coupe du Roi.» Coéquipiers à l’Atletico pendant deux ans, Simeone se réjouit du retour dudevenu grand. Moins tonique, mais plus réfléchi. Moins rapide, mais plus technique. Jamais râleur, mais toujours buteur. Son premier but à Albacete en 2001 avait eu lieu après cinq minutes de jeu, le premier but de son retour au Vicente-Calderón contre l’ogre catalan en 2015 intervient après 38 secondes de jeu. Comme un Torres de magie.