Les deux minutes folles de Ronaldo

KC

L'ascenseur émotionnel.Lors de la Supercoupe d' Espagne au Camp Nou, Cristiano Ronaldo est sorti du banc de touche remonté comme jamais. À la 79minute, deux minutes après l'égalisation de Lionel Messi , le Portugais profite d'un une-deux parfait avec Isco , efface Piqué et envoie unedans les filets de Ter Stegen. Mais il ne peut pas s'empêcher de faire tomber le maillot pour exposer ses muscles saillants.Deux minutes plus tard, il file au but pour faire le break, mais est stoppé semble-t-il irrégulièrement par Samuel Umtiti . Pas de penalty, mais un second carton jaune pour simulation. Frustrant.Il sera suspendu pour le match retour.