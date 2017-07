Les darts, l'ultime refuge du foot populaire

Président de la Professional Darts Corporation depuis 1992, Barry Hearn est un ancien propriétaire de club de foot. Un passé qui l’a aidé à comprendre comment charmer les amoureux du ballon rond, qui désertent les stades de foot anglais pour venir assister aux tournois de fléchettes. Et accessoirement à savoir comment saigner les chaînes de télé.

Énormes pintes à la main, ils s’égosillent à s’en briser les cordes vocales. «» En fermant fort les yeux, et en écoutant la suite de cette ballade d’ivresse - «» - on se croirait de retour à l’Euro 2016, théâtre du show irlandais et nord-irlandais. Mais à l’Alexandra Palace de Londres, on peut feindre la cécité, mais pas l’absence d’odorat. Dans cette immense et magnifique salle, les effluves de bière de la veille donne à l’arène perchée dans le nord de Londres des odeurs d’arrière-salle de pub rustique. Mais tous s’en foutent : ils sont venus, entre potes, voir les championnats du monde de fléchettes, qui ont lieu chaque fin d’année, deux semaines durant, dans la capitale anglaise. Et si les chants sont souvent les mêmes que dans les stades de foot, c’est tout simplement parce que parmi les 7000 personnes qui peuplent l’écrin, la plupart viennent du ballon rond. Déguisé en Pierrafeu, Matthew est fan d’ Arsenal . «, balance-t-il entre deux gorgées.» Et que ceux qui pensent que Patrick Sébastien est l’homme qui a inventé la fête se cachent à tout jamais : le patron de ce show s’appelle Barry Hearn et est un promoteur d’événements sportifs de génie. À 69 balais, le président de la Professional Darts Corporation, est l’homme qui a donné aux darts ses lettres de popularité. Non, ici, il n’est pas question de noblesse. Juste de plaisir populaire.Si ce championnat du monde 2016 a sacré le numéro 1 mondial de la discipline, le Hollandais Michael van Gerwen, l’essentiel se situerait presque ailleurs. En cette fin de mois de juillet, à Blackpool, les 32 meilleurs joueurs du monde sont réunis pour le deuxième plus gros tournoi de l’année : le World Matchplay. Là encore, l’arène est bien choisie. Le Winter Gardens de Blackpool est une magnifique salle et les fans y sont rois. La disposition de l’arène est d’ailleurs toujours la même : la scène, où les stars jouent. Deux tribunes latérales et une en face de la cible. Deux énormes écrans géants, mais surtout des dizaines de tables autour desquelles des supporters déguisés viennent se pinter la gueule. Ancien président du club de football de Lleyton Orient, Barry Hearn raconte : «» Et tant pis s’ils ne captent rien aux fléchettes. Patrick est allemand et vient de la banlieue de Dortmund après un long périple en bus avec deux amis. «» Tant pis donc, s’ils n’ont jamais lancé de fléchettes de leur vie.Mais comment ces types ont fini par venir aux «» ? Peut-être grâce au talent de Barry Hearn et au boulot de la PDC, qui ont pris tout le temps nécessaire pour faire des joueurs de fléchettes des héros comme au catch, avec un surnom, une dégaine, des fans et des ennemis. Peut-être à cause de la gentrification du football anglais, aussi. «» , explique Barry Hearn. Au vrai, si comme les spectateurs, Barry devait enfiler un costume, ça serait celui de Robin des Bois. Dans la ligne de mire du patron des fléchettes : les chaînes télé. Bien aidés par ses artilleurs de talent, Hearn vise dans le mille : «» Oubliez donc Manchester United Manchester City et Chelsea . Place à Phil Taylor , Michael van Gerwen et Gary Anderson . Des héros populaires auxquels la plèbe a désormais moins de mal à s’identifier. Et si personne n’a encore daigné acheter les droits des darts en France , cela ne saurait tarder. Barry Hearn a forcément une bonne offre à nous faire.