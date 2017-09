Les Danois à la fête, le sans-faute pour les Allemands

Les Allemands continuent leur parcours parfait, tandis que les Danois et les Anglais s'offrent les cartons de la soirée. Dans le Slovico tant attendu, c'est bien la Slovaquie qui empoche les trois points.

Groupe C

Saint-Marin 0-3 Irlande du Nord

Groupe E

Groupe F

Par Robin Richardot

Même si cela avait mal commencé avec l'ouverture du score précoce de Warner, la Tchéquie a bien cru mettre fin au sans-faute des Allemands dans ces éliminatoires. Et puis Mats Hummels a surgi pour rappeler que lan'acceptait aucun faux pas. Fichue discipline allemande.L’ Azerbaïdjan est le nouveau pays de football qui veut se faire bien voir par les Européens. Alors forcément, les Azéris ont mis toutes les chances de leur côté pour déjà se mettre la Norvège dans la poche. Les visiteurs ont donc offert un penalty à Joshua King pour commencer. Mais ils ont bien vu que ce n’était pas suffisant pour totalement plaire aux Norvégiens. Le capitaine azéri a donc pris ses responsabilités en rajoutant un but contre son camp. Opération séduction réussie.Les Irlandais ont longtemps galéré contre la petite équipe de Saint-Marin . Puis Magennis est arrivé, a claqué son doublé, avant que Davis vienne alourdir le score sur penalty. Résultat, une victoire facile qui s'est dessinée dans les dernières minutes. De l'art de la procrastination.Les Monténégrins n'avaient pas envie de rester pour le dîner, alors ils ont simplement profité de l'apéritif en début de soirée. Et ils ont eu raison. Face au Kazakhstan , la bande emmenée par le néo Monégasque Jovetić s'est gentiment amusée. Un petit piqué de Vesović pour commencer, puis deux coups de casque de Bećiraj et Simić pour conclure. Une soirée sans hic pour Jojo et les siens.Même à onze contre dix, la Roumanie a eu besoin du temps additionnel pour venir à bout de robustes Arméniens. Malheureusement pour eux, ils ont craqué en toute fin de rencontre et Maxim en a profité. Comme quoi, il faut toujours se méfier de ces gens qui ont un prénom à la place du nom.Delaney n’aura sûrement pas le prix Puskás, mais sa tête sur corner aura au moins eu le mérite de lancer les Danois vers la victoire. Et quelle victoire. Face à la Pologne , première du groupe, le Danemark n’a pas fait de détails. Un peu avant la mi-temps, c’est Cornelius qui imite son compatriote en plaçant une belle volée sur un centre d’Eriksen. Leviendra infliger le dernier coup pour achever la bête, déjà blessée par Jörgensen.Ceaura mis du temps à trouver son vainqueur. C'est finalement Nemec qui vient offrir trois points aux siens, qui gardent leur précieuse deuxième place du groupe. Sympa, comme (Ne)mec.Les Écossais ont d’abord ouvert le score sur corner. En même temps, il faut reconnaître qu’il est fort quand il s’élance, Armstrong. Puis, en un contre éclair, Robertson est venu glisser une petite caresse dans la lucarne adverse. Enfin, McArthur a fini le boulot à bout portant. Les locaux ont subi, les visiteurs ont marqué. Bref, c’était toujours la même lit(u)anie.En mars dernier, le monde s’était ému de la disparition de l’Azure Window, la fameuse arche sur l’île de Malte . Mais ce soir, personne ne se souciera de son équipe nationale. Pourtant, tout comme leur célèbre joyau, les Maltais ont longuement résisté aux vagues bleues des Anglais et se sont même permis de faire peur à leurs invités à quelques reprises, avant de totalement s'effondrer. La faute à une première fissure provoquée par la doublette de Tottenham Alli-Kane, agrandie par un boulet de Bertrand. Encore un petit coup de Welbeck et un dernier souffle de Kane et voilà l'édifice maltais effondré.