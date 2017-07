Des habitants du Nord auraient été victimes de sérieuses blessures aux pieds après avoir porté des chaussures fabriquées en Chine. La question est donc légitime : les footballeurs doivent-ils avoir peur des crampons venant du géant asiatique ?

#PetiteForet Un ulcère au pied à cause – encore! – de chaussures chinoises, achetées chez Chaussea https://t.co/5YmvAB0KQZ pic.twitter.com/HeuXIb7rws — VDNValenciennes (@VDNValenciennes) 19 juillet 2017

Les images qui font l’actualité dans la région de Valenciennes sont peu ragoûtantes. Elles montrent des pieds en mauvais état, d’une couleur rougeâtre anormale, hyper gonflés et ponctués de blessures étranges. Ulcères, brûlures de deuxième ou troisième degré, démangeaisons, inflammations, plaques, douleurs... Une femme, citée par, a même écopé d’un arrêt de travail. Mais qui sont donc les méchants fautifs dans cette histoire ? Des chaussures, tout simplement. Pour les victimes qui regrettent d’en avoir porté, pas de doute : ce sont ces redoutables souliers achetés peu avant qui sont à l’origine de tous leurs tristes maux. «» , leur répond Chaussea, l’entreprise pointée du doigt d’où sortent les chaussures. En 2014, un petit bonhomme de six ans avait déjà connu une mésaventure similaire . En 2009, un Niçois avait carrément envisagé une amputation . Si ces cas sont rares, ils sont suffisamment nombreux pour s’interroger sur la dangerosité des chaussures fabriquées en Chine . Qui incluent évidemment les chaussures de football.Alors, faut-il faire attention et choisir par exemple des produits français pour des considérations de santé ? Non, selon Corentin Monnier. Pour le podologue de Saint-Malo, la marginalité des problèmes de ce genre montre qu’il n’y a absolument pas lieu de redouter les crampons chinois : «» Mais les crampons asiatiques sont-ils fabriqués d’une manière différente de leurs confrères nés dans un autre pays ? «, répond le podologue.Dans le Nord, c’est le formol, un gaz irritant utilisé pour la bonne conservation des chaussures, qui a la gueule du coupable idéal. Cela dit, que quelqu’un souffre jusqu’à l’ulcère dans cette situation étonne beaucoup le spécialiste du pied, rassurant : «» Voilà ce que les journalistes de ce site d’informations parodiques auraient dû demander à Arda Turan En réalité, le footballeur (qu’il soit professionnel ou du dimanche) ne doit pas regarder en priorité la provenance de ses chaussures pour se sentir bien dans ses crampons, mais d’autres aspects plus spécifiques. «» , avertit Corentin Monnier, qui travaille régulièrement avec des sportifs de haut niveau. Et qui adresse un dernier conseil : «» Ce qui l’est moins en revanche, c’est que celui qui fabrique les cramponsgagne bien souvent environ 170 euros mensuels. S’il doit y avoir une raison de boycotter les chaussures chinoises, elle se trouve davantage ici.