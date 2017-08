Les uppercuts de Lemar et Mbappé

🇫🇷 3-0 🇳🇱Contre-attaque éclair pour les Bleus ! Passe de Griezmann et Thomas Lemar est à la conclusion !!https://t.co/28BYbCZrm0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017

🇫🇷 4-0 🇳🇱Aujourd'hui, il signe au @PSG_inside et marque son 1er but avec les Bleus. BRAVO M. @KMbappe 👏👌https://t.co/MQBQs2V4s2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017

TD

Pas le temps de respirer, les Pays-Bas coulent !Prenons les choses dans l'ordre : Thomas Lemar , d'abord, bien servi par Antoine Griezmann sur une contre-attaque éclair, est venu inscrire un doublé en taclant (3-0, 88). Puis à peine trois minutes plus tard, c'est le néo-Parisien Kylian Mbappé qui a enfoncé le clou après quelques passements de jambes bien sentis, sur une passe décisive de Djibril Sidibé (4-0, 90+1)Le doublé de Lemar :Le but de Mbappé :Interrogé par Frédéric Calenge sur le bord du terrain à la fin de la rencontre, le milieu offensif monégasque n'a pas souhaité commenter les rumeurs de départ le concernant : «» Plus qu'une heure...