Ça y est, le PSG a frappé son premier gros coup sur le mercato. En grillant la concurrence sur le dossier Dani Alves, Antero Henrique a fait ses preuves. Comment s'y est-il pris ? Que prépare-t-il pour la suite ? Éléments de réponse.

Par Paul Piquard

Installé dans son bureau cossu du Parc des Princes, Antero Henrique sue à grosses gouttes. Est-ce dû au mur fraîchement tapissé de poils de loup ibérique ? Personne ne le sait. Fébrile, il sort son Bic Phone serti de rubis du tiroir de son bureau et envoi un texto à Maxwell Scherrer : «» De toute évidence, cet homme ne maîtrise pas la fabuleuse invention qu’est l’emoji. N’empêche, cinq minutes plus tard, et pas une seconde de plus, on frappe à sa porte. C’est Maxwell , beau comme un camion, dans un costume bien mieux taillé que le sien.Ennervé, Antero se lève, se place près du tableau Veleda, feutre en main."Profite !"Agité, comme tout directeur créatif de start-up qui se respecte, Henrique note une liste de mots clés au tableau. Brésilien, Enervé, Remontada, Coupe, Héros, Icône, Confiance, Henrique, Enjoy.Choqué, Maxwell obéit. Alors que le soleil commence à se coucher, les bureaux sont vides. Vraiment vides ? Non, car comme tous les soirs depuis juin 2003, Luis Fernandez, qui n’a visiblement toujours pas digéré son éviction, se grime en femme de ménage pour s’infiltrer au Parc des Princes. Telle une Madame Doubtfire hispano-française. Señora Dudafuego, donc. Alerté par un bruit alors qu’il frotte le tableau, Luis se planque sous un siège, puis s’échappe discrètement. Seul problème majeur, dans sa fuite, Señora Dudafuego a laissé toutes les majuscules des mots-clés inscrits par Henrique un peu plus tôt. Le lendemain matin, Nasser frappe à la porte de son nouveau directeur sportif. Absent, car trop occupé à se remettre de sa soirée au Rex Club, ce dernier ne répond pas. Nasser entre et, ravi, voit ces lettres inscrites au feutre rouge, en majuscule, sur le petit tableau : B-E-R-C-H-I-C-H-E. Se disant que son nouvel employé a dû travailler tard dans la nuit, Nasser décide de lui faire un joli cadeau d’arrivée, et de prendre lui-même le dossier en main. 15 heures. Alors qu’Henrique débarque, la gueule enfarinée, au Parc des Princes, Nasser accourt vers lui, radieux : «» , tout en lui tendant son portable sur lequel Henrique, soudainement affolé, voit apparaître un triste montage photoshop : «» . Souriant, Henrique prétexte un Skype avec Cristiano Ronaldo pour s’effacer, puis court vers son bureau, où il s’enferme et ressort son téléphone. «» . Cinq minutes plus tard, et pas une seconde de plus, on frappe à sa porte.Ceci est peut-être une fiction. Toute ressemblance avec des faits réels et avérés serait peut-être fortuite.