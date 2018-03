Les consignes tactiques de Willem II fuitent sur les réseaux

Willem II embarrassed as pre-match tactics left in hotel – and go online before game https://t.co/Rt6lbyZXLW #football pic.twitter.com/U5gK8TlpI4 — ⚽️ FourFourTwo ?? (@FourFourTwoOz) 1 mars 2018

NB

Les hollandais voleurs.Avoir accès aux consignes tactiques d'un adversaire à l'avance donne à toute équipe de football un avantage non négligeable, comme l'avaient très bien compris les Australiens en novembre dernier avant leur match de barrage pour la Coupe du monde face au Honduras. Une peine que n'a pas eue le staff de Feyenoord mercredi pour son match de Coupe des Pays-Bas face à Willem II, et pour cause, en quittant son hôtel à Rotterdam, le staff de l'équipe de Tilbourg y a oublié les consignes tactiques qui ont rapidement fuité sur les réseaux sociaux.Après le match, Erwin van de Looi , coach de Willem II, a d'abord reconnu que la défaite 3-0 de son équipe n'était en aucun cas due à la fuite. Il a ajouté que son équipe changerait d'hôtel pour ses futurs déplacements à Rotterdam s'il s'avérait que l'incident était imputable à un des membres du personnel de l'hôtel.Patrice Évra est déjà à la recherche de la taupe.