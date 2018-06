Les compositions de Serbie - Suisse

MF

Groupe E Pts J. G. N. P. Diff. 1 Brésil 4 2 1 1 0 2 2 Serbie 3 1 1 0 0 1 3 Suisse 1 1 0 1 0 0 4 Costa Rica 0 2 0 0 2 -3



Dernier match du jour entre la Serbie et la Suisse dans ce groupe E.Du côté suisse, Vladimir Petković aligne les onze mêmes joueurs qui avaient résisté au Brésil dimanche dernier (1-1) avec Akanji et Schär en défense centrale derrière l’infatigable paire de récupérateurs Behrami - Xhaka. Côté serbe, on retrouve les hommes forts Milinković-Savić, Matić et Kolarov, buteur contre le Costa Rica sur coup franc (1-0).La Serbie a l’occasion de reprendre la tête du groupe devant le Brésil , vainqueur dans la douleur du Costa Rica (2-0) plus tôt dans la journée.