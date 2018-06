Les compositions de France-Argentine

MA

La pression monte et les compos officielles viennent de tomber.Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - GiroudArmani – Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Mascherano, Banega, Perez - Di Maria, Messi, PavonPour faire face à la France dans ce premier huitième de finale du Mondial, Jorge Sampaoli a décidé d’aligner ce qui pourrait être un 4-3-3, un système qui épouserait les contours du 4-2-3-1 français. La défense centrale Otamendi – Rojo est notamment reconduite, tout comme les deux milieux de terrains Javier Mascherano et Ever Banega . En cas de 4-3-3, Enzo Perez devrait intégrer la ligne du milieu. Insatisfait de ses deux attaquants de pointe Aguero et Higuain, le sélectionneur argentin a décidé que ce sera à Cristian Pavon et Di Maria d’accompagner Messi sur le front de l’attaque. La Pulga devrait retrouver la pointe de l’attaque, un poste qu’il a bien connu à Barcelone lorsqu’il était sous les ordres de Pep Guardiola. Paulo Dybala , remplaçant, doit encore ronger son frein.Côté Français, aucune surprise à signaler puisque Didier Deschamps accorde sa confiance au onze qui avait débuté le match contre le Pérou en phase de groupes. Préféré à Thomas Lemar , Matuidi devrait commencer la rencontre comme milieu gauche. Les Français pourront aussi compter sur le carré Varane-Umtiti-Pogba-Kanté pour restreindre l’influence de Leo Messi. Sur le front de l’attaque, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé seront au soutien d’ Olivier Giroud . Un temps incertain, Lucas Hernandez tiendra bien sa place dans son couloir.