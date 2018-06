Les compositions d'Uruguay-Arabie Saoudite

MA

Groupe A Pts J. G. N. P. Diff. 1 RUS 6 2 2 0 0 7 2 Uruguay 3 1 1 0 0 1 3 Egypte 0 2 0 0 2 -3 4 Ar. Saoudite 0 1 0 0 1 -5



Festival en approche ?Fidèle à son 4-4-2, Oscar Tabarez a aligné un onze sans surprise. Une équipe menée par la charnière 100% colchonero, Diego Godin-Jose Maria Gimenez, et qui verra le duo Vecino-Bentancur au milieu de terrain reconduit. Notons la présence de l'ancien parisien, Christian Rodriguez qui sera chargé d'alimenter les redoutables Luis Suarez et Edinson Cavani , tous deux à la recherche de leur premier but dans la compétition.Du côté de l' Arabie Saoudite Juan Antonio Pizzi a décidé de titulariser Al Owais en lieu et place de Al-Mayouf, pourtant titulaire en ouverture du Mondial face à la Russie . En même temps plonger les yeux fermés sur les frappes adverses, ça n'aide pas à les stopper.Muslera - Varela , Godin (cap.), Gimenez, Caceres - C. Sanchez, Vecino, Betancur, C. Rodriguez - Cavani, L. Suarez.Al Owais - Al Burayk, Osama, Albulayhi, Al Sahrani - Otayf, Al-Jassim - Al Dawsari, Al Faraj, Babhir - Al Muwallad.