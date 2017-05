Les compos du barrage : Moukandjo remplaçant

Le onze lorientais pour le match aller des barrages (20h45). 🐟#ESTACFCL pic.twitter.com/BOJi7bxtR0 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 25 mai 2017

On connaît enfin les castors qui «» .En balance avec Benjamin Jeannot pour former la paire avec Majeed Waris, Benjamin Moukandjo débutera ce soir le barrage aller sur le banc. Pour le reste, c'est du classique du côté des Merlus, avec notamment Benjamin Lecomte dans les cages.Du côté de Troyes , on compte plus que jamais sur l'inoxydable Benjamin Nivet Donc ce soir, tout est une affaire de Benjamin.