Les compos de Nice-Naples

Le 11 de départ rouge et noir, à une grosse heure d'#OGCNNapoli pic.twitter.com/xSq2lFvumu — OGC Nice (@ogcnice) 22 août 2017

L'affaire s’annonce compliquée pour les joueurs de Nice qui retrouvent Naples à l’Allianz Riviera après la défaite 2-0 en Italie . Pour aller décrocher cette qualification, Lucien Favre a donc concocté un petit 4-2-3-1 où l’on retrouve les deux compères Wesley Sneijder et Mario Balotelli titulaires. Jallet retrouve le flanc gauche comme contre Guingamp ce week-end tandis que Tameze remplace Koziello, qui avait pris un carton rouge au match aller.Du côté italien, on ne s’embête pas et Maurizio Sarri ne change pas une équipe qui gagne.Mission impossible pour l' OGC Nice