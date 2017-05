Les compos de Monaco-Saint-Étienne

AD

Ils seront aux premières loges pour assister, très probablement, au titre de Monaci ce soir, ce sont les vingt deux joueurs sélectionnée pour démarrer le match.Ce Monaco -Saint-Étienne, match en retard de la 31journée de Ligue 1, s'annonce comme une belle fête et Jardim et Galtier ont lancé les hostilités en présentant leur compositions. Au menu, Mendy et Moutinho titulaires du côté de Monaco , et un Söderlund seul en pointe pour Sainté.Le onze des Verts : Ruffier, Pogba, Théophile-Catherin, Lacroix, Lemoine, Veretout, Polomat, Pierre- Gabriel , Maiga, Saivet, SöderlundTout ce petit monde commencera à taper dans le ballon à 21 heures très précises.