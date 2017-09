Les compos de Monaco-Porto

25

Par Maxime Brigand, au Louis-II

Et pan, le menu.Voilà les compos de ce Monaco -Porto qui débutera dans un peu moins de 45 minutes au Louis II. Petite surprise, Leonardo Jardim a décidé de renfiler la veste sur le dos de Stevan Jovetić et de titulariser Adama Diakhaby aux côtés de Falcao. Sinon, du classique.Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson Jorge - Ghezzal, Fabinho , Moutinho, Lemar - Falcao (c.), Diakhaby.Côté Porto, comme attendu, Sérgio Conceição va balancer un 4-3-3 sur la table, histoire de solidifier le débat avec Héctor Herrera au milieu.Casillas - Ricardo Pereira Felipe , Marcano, Alex Telles - Herrera, Danilo , Sérgio Oliveira - Marega, Aboubakar, Brahimi.Allez, on couche les gosses.