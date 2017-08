Les compos de Hoffenheim-Liverpool

Voici les deux XI de départ pour ce match entre Hoffenheim et Liverpool au Rhein-Neckar-Arena d'Hoffenheim...⚽️🔥 pic.twitter.com/kNRiI2TyjG — MercaFOOT (@VyMercato) 15 août 2017

Place aux barrages de la Ligue des Champions.Pour ce match contre Hoffenheim Jürgen Klopp ne s’embarrasse pas et reprend les mêmes que face à Watford , samedi dernier en Premier League. On retrouve donc la triplette Salah-Firmino-Mané en attaque pendant que Coutinho, blessé, continue à faire la tronche pour se barrer à Barcelone.Côté allemand, on retrouve certains cadres de l’année dernière (Baumann, Vogt, Kramaric), avec en plus la nouvelle pépite du Bayern Munich arrivée en prêt cet été, Serge Gnabry C'est parti, envoyez la musique !