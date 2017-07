Les compos de Chili-Allemagne

FC

Petite surprise pour cette finale de coupe des confédérations opposant l'Allemagne au Chili.Alors qu'il a été très bon face au Mexique, Benjamin Henrichs prend place sur le banc. Il est remplacé par Joshua Kimmich, qui récupère le couloir droit et délaisse la défense à trois où Shkodran Mustafi fait son apparition. Pour le reste, c'est du classique.Du côté du Chili, Alexis Sánchez et Claudio Bravo sont évidemment de la partie, tout comme Arturo Vidal et Gary Medel.Difficile à pronostiquer.