Les compos de Ajax-Manchester United

Première étape de la grande finale de ce soir, l'annonce du casting.Côté Amsterdam, pas de place pour les acrobaties, on prend l'équipe type et on se lance à l'assaut de Manchester United José Mourinho , lui, envoie au charbon un 4-2-3-1 avec Rashford en pointe et Pogba devant la défense. Dans les cages mancuniennes depuis le début de la compétition, Romero sera à nouveau de la partie.Le onze de Manchester :Le onze de l' Ajax Et dans quarante cinq minutes, tout ce petit monde sera enfin sur le terrain pour le coup d'envoi.