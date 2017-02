Les clubs de Championship donnent leur accord pour la goal-line technology

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'œil du faucon arrive en Championship.Depuis 2013, la Premier League utilise lapour aider les arbitres à déterminer, dans les cas les plus difficiles, si le ballon a franchi la ligne et constitue un but ou non. Ce jeudi, lors d'une réunion entre les clubs de deuxième division anglaise, ceux-ci ont abouti à un accord de principe pour lancer l'utilisation de cette technologie dès le début de la saison prochaine.En plus de la Premier League, le système est déjà utilisé pour la Coupe de la Ligue et lesde Championship, durant lesquelles quatre équipe se disputent le dernier ticket pour la promotion en Premier League.goal-line technology(English Football League, qui réunit les D2, D3 et D4, ndlr), a déclaré le directeur général de l'EFL Shaun Harvey.. »Espérons pour eux que Carrasso ne sera pas transféré à Derby County.