Les clés de Real Madrid-Manchester United

Romelu Lukaku peut-il enfin surpasser Cristiano Ronaldo ?

Le Real Madrid est-il touché psychologiquement ?

José Mourinho a-t-il toujours l’œil du recruteur ?

Zinédine Zidane est-il capable de perdre une finale ?

Même en dépit des périodes différentes de leur transfert respectif, ce fait demeure un fait : Romelu Lukaku a coûté moins d’argent (85 millions) que Cristiano Ronaldo (91 millions). Et CR7 en est bien content. Car au-delà de la somme, cette différence de prix reste un symbole de la supériorité du Portugais sur l’ancien d’Everton. Lequel a enfin réussi à égaler le Lusitanien la saison dernière au niveau du nombre de buts inscrits en championnat (25 chacun). Sauf que le Belge a disputé huit rencontres et 700 minutes de plus. Alors, l’attaquant de Premier League peut-il prouver, sur un match, qu’il vaut autant que Cri-Cri en se montrant plus décisif ? Pas dit. Non pas parce que Lukaku n’a aucune chance de marquer, mais plutôt parce que son concurrent reste sur dix pions lors de ses cinq dernières parties européennes. Et aussi parce que l’ailier commence à en avoir sérieusement assez des records de transferts qui tombent chaque année. Paul Pogba plus cher que lui ? Sérieusement ?1-1, 1-2 TAB. Tout le monde ne l’a pas noté, mais Manchester United s’est offert le scalp du Real Madrid cet été. C’était début juillet, lors de l'International Champions Cup organisée en Californie. Jesse Lingard avait ouvert le score avant de voir Casemiro égaliser, puis observer les Espagnols foirer quatre penaltys sur cinq. Dans une compétition amicale, certes. Reste que cela peut faire cogiter les têtes. MU a en effet «» en déployant un jeu ennuyeux au possible, comme il a su le faire en finale d’Europa League il n’y a pas si longtemps, et au bout des tirs au but, qui pourraient d’ailleurs très bien avoir lieu durant cette Supercoupe d’Europe. Sergio Ramos et Ronaldo n’étaient pas là, c'est vrai. Cela n’empêcherait pas José Mourinho d’envoyer un 5-4-1 bien musclé juste pour arriver à ses fins (son équipe a varié entre trois et quatre défenseurs pendant la préparation), à savoir le gain du titre. N’importe qui le sait : levendrait sa belle gueule et ses costards pour ramener un trophée. Et tant pis si le public du Philip II Arena de Skopje (Macédoine) souhaite voir du spectacle.Victor Lindelöf (35 millions en provenance de Benfica)Gareth Bale-Karim Benzema- Ronaldo ! Nemanja Matić (45 millions en provenance de Chelsea)Casemiro-Luka Modrić-Toni Kroos :! Lukaku (85 millions en provenance d’Everton)Ramos-Raphaël Varane :! Bien qu’elles aient coûté un sacré paquet de blé, les recrues du Mou n’en restent pas moins des paris. Qui peuvent, et doivent démontrer dès ce mardi qu’elles ont le potentiel pour faire tomber les meilleurs de la planète. En général, le tacticien rouge se rate rarement lors de ses deuxièmes saisons dans un club, que ce soit au niveau des résultats ou du mercato. Commencer par un affrontement contre la crème de la crème va donc lui permettre de tester ses choix estivaux, mais aussi de se rendre compte des manques. Parce qu’il en est davantage conscient que les autres : le marché des transferts ne ferme ses portes qu’à la fin du mois.En apparence, non. Depuis qu’il a repris en main la Maison Blanche, le double Z ne s’est jamais cassé la gueule au moment fatidique. La Ligue des Champions 2016 ? Arrachée aux tirs au but contre le rival de l’Atlético. La C1 2017 ? Aisément gagnée contre une Juventus impuissante. La Coupe du Monde des clubs 2016 ? Récupérée sans trembler. La Supercoupe de l’UEFA 216 ? Obtenue après prolongations devant le valeureux FC Séville. Du côté de Mourinho, ce n’est pas mal non plus : le coach desa triomphé douze fois sur ses quatorze finales. Sauf que la Supercoupe d’Europe manque à son palmarès. Il l’a d’ailleurs perdue à quelques minutes près avec Chelsea en 2013 (contre le Bayern Munich de Pep Guardiola). Raison pour laquelle José fait attention. «, a-t-il déclaré au site officiel de l’UEFA pour mettre la pression sur les hommes de Zizou.» Pas de problème pour le Français : la pression, il en fait sa chose depuis de longs mois.