Les clés de PSG-Monaco

Avec 100% de victoires toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2017, le PSG et l'AS Monaco s'affrontent ce dimanche pour une rencontre qui ressemble déjà à un match pour le titre. Si les Monégasques vont débarquer avec leur attaque de feu, les Parisiens vont pouvoir, eux, compter sur leur nouvelle recrue Gonçalo Guedes qui tentera de marquer des points pour son premier match au PSG.

Mettre fin à dix ans d'invincibilité de l'ASM au Parc des Princes

Le baptême de Gonçalo Guedes

La dernière chance de Thomas Meunier

Confirmer l’attaque de feu

Jemerson, pour remporter le duel des défenseurs brésiliens

Par Steven Oliveira

Si Paris se doit de battre Monaco pour rattraper son retard de trois points au classement, les Parisiens vont surtout vouloir mettre fin à dix ans d’invincibilité des Monégasques au Parc des Princes en championnat. La dernière fois que le PSG a battu l’ASM à domicile en Ligue 1, c’était le 10 février 2007 (4-2) et les buteurs se nommaient Amara Diané, Marcelo Gallardo, Cristian Rodríguez Frédéric Piquionne ou encore Jan Koller. Une époque où le Paris Saint-Germain terminait quinzième de Ligue 1, le meilleur buteur du championnat – Pedro Miguel Pauleta – finissait avec quinze buts, Le Mans et Sedan jouaient dans l’élite et l’Olympique lyonnais avait déjà plusieurs penaltys en sa faveur. Comme quoi, en dix ans, beaucoup de choses changent, mais les fondamentaux restent.À peine arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Benfica, Gonçalo Guedes est déjà la cible de quelques critiques. Un scepticisme ambiant lié à son prix de trente millions d’euros, à son poste pas bien défini – ailier, attaquant, milieu offensif ou les trois – et à sa faible notoriété médiatique notamment liée au fait qu’il ne compte que deux sélections avec le Portugal. Mais l’attaquant portugais aura l’occasion dans cette soirée de gala de jouer quelques minutes sous ses nouvelles couleurs parisiennes et de montrer au public du Parc des Princes toute sa classe et son talent balle au pied. Ou alors, il entrera et manquera le face-à-face de l’égalisation seul face à Subašić, alors que Cavani était tout seul à sa gauche.Alors que Serge Aurier est revenu plus tôt que prévu de la Coupe d'Afrique des nations, le latéral ivoirien a été laissé au repos ce week-end par son entraîneur Unai Emery. Thomas Meunier devrait donc occuper le couloir droit de la défense parisienne et aura l'occasion de prouver qu'il peut très bien devenir le titulaire à ce poste. Mais, avant de s'imaginer défendre face à Neymar et Jordi Alba en Ligue des Champions le 14 février prochain, le latéral belge devra déjà réussir à défendre sur Thomas Lemar en un contre un, tout en maîtrisant les montées incessantes de Benjamin Mendy sur son côté gauche. Et au niveau des stats, les deux monégasques n'ont rien à envier à leurs homologues barcelonais, si ce n'est le fait d'avoir la chance d'évoluer aux côtés de Jérémy Mathieu.Avec 64 buts inscrits en seulement 21 journées de Ligue 1, l’AS Monaco marque en moyenne trois buts par match avec un pic à sept contre Metz et à six face à Montpellier et Nancy. Mais voilà, en face, le Paris Saint-Germain n’a encaissé qu’un but toutes compétitions confondues depuis sa défaite sur la pelouse de Guingamp le 17 décembre dernier. Les hommes de Leonardo Jardim vont donc devoir tenter de prouver qu’ils méritent leur étiquette de meilleure attaque d’Europe face à une des meilleures défenses. Auteur d’un doublé contre Lorient il y a une semaine, Valère Germain – né à Marseille – aura à cœur de confirmer sa bonne forme et «» , comme le chantait le poète Taye Taiwo en des termes légèrement plus osés.Arrivé il y a tout juste un an en Principauté, Jemerson a dans un premier temps rongé son frein sur le banc, avant de devenir un titulaire indiscutable en défense centrale aux côtés de Kamil Glik depuis août dernier. Le défenseur brésilien y enchaîne les bonnes performances sans faire autant de bruit que son collègue polonais qui se transforme parfois en buteur-sauveur. Histoire de montrer au monde du football qu’il existe bel et bien, Jemerson aura l’occasion de briller ce dimanche soir au Parc des Princes face à ses deux compatriotes, sélectionnés en équipe du Brésil, Marquinhos et Thiago Silva. Devant sa télé, le sélectionneur Tite pourrait alors très vite offrir quelques capes au défenseur de l’AS Monaco s’il arrive à contenir un Edinson Cavani qui marche sur la Ligue 1 depuis le début de saison, avec ses vingts buts en championnat.