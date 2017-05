Les clés d’Ajax-Manchester United

Plus qu’une finale de Ligue Europa, cet Ajax-Manchester United représente une opposition de style. Avec, d’un côté, l’étonnante insouciance et, de l’autre, des stars favorites. Alors, l’outsider néerlandais peut-il faire mal à des Anglais sûrs de leur force ? Et Mourinho peut-il accepter la défaite ? Tentative de réponse en quelques points.

Les jeunes Hollandais doivent-ils respecter leurs aînés ?

Zlatan Ibrahimović va-t-il jouer les sauveurs ?

Ready for the final Une publication partagée par IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) le 20 Mai 2017 à 6h04 PDT

La coupe de Bertrand Traoré peut-elle éclipser celle de Paul Pogba ?

José Mourinho a-t-il une veste de secours en cas d’échec ?

Par Florian Cadu

» Bim, c’est envoyé. Unesortie en conférence de presse qui vient tout droit de la bouche de Matthijs de Ligt et qui atterrit dans la tronche de Paul Pogba . Les intentions sont donc claires : l’ Ajax ne fait aucun complexe d’infériorité devant Manchester United et ses millions. On peut lui faire confiance, puisqu'elle a montré qu’elle en avait dans le froc depuis le début de la compétition. L’Olympique lyonnais postule le titre et fait figure de gros bras en demi-finale ? Paf, Amsterdam le fait tourner en bourrique avec un 4-1 dans les dents à l'aller. Schalke 04 semble bien plus expérimenté pour se qualifier dans le dernier carré ? Boom, les jeunes pousses hollandaises s’imposent en patrons à domicile et sont surmotivés par la prolongation au retour. «, a surenchéri Edwin van der Sar cette semaine dans le» Autant dire que face à Manchester, qui possède dans ses rangs des éléments habitués aux joutes européennes, ces garçons auront encore plus la dalle. Quitte à laisser le respect aux vestiaires et démontrer qu’ils sont bien plus grands que des enfants.C’est un peu l’inconnu de la soirée : l’absence d’Ibrahimović, pilier offensif de José Mourinho cette saison et gravement blessé, est-elle flippante pour United ? Marcus Rashford , titulaire quasi indiscutable depuis, n’a pas démérité ces dernières semaines, mais n’a pas encore la vingtaine, ne connaît donc pas exactement les ingrédients nécessaires pour la recette d’un tel titre et n’a marqué qu’à deux reprises dans la compétition en dix matchs. Reste que ses buts (le seul de la demi-finale aller contre le Celta de Vigo et celui de la qualification lors du quart de finale retour contre Anderlecht ) ont été décisifs. Les supporters lui feront en tout cas plus confiance qu’à Jesse Lingard , pas franchement convaincant cette saison. Bref, le trio offensif de MU, complété par Henrik Mkhitaryan, voire Anthony Martial (Lingard serait alors sur le banc) va devoir se montrer efficace. À moins que le Z, qui a lâché un drôle de «» sur Instagram ne jette ses béquilles pour les derniers instants.Il a fait très, très mal à Lyon et s’est plus ou moins révélé aux yeux de l’Europe dans le dernier carré. Guidé par sa singulière crête de mini, Traoré étonne, épate et impressionne par son activité comme par sa qualité technique. Assez pour réaliser une grande finale et en être le meilleur homme ? Minute papillon. Non seulement le joueur prêté par Chelsea a encore d'immenses progrès à faire dans la finition, mais, en plus, un gros client se présente en face de lui. Monsieur Paul Pogba. Le Français a-t-il prévu une coiffure spéciale pour l’occasion ? Fera-t-il un effort capillaire pour sa troisième finale européenne, après ses deux premières perdues (en Ligue des champions avec la Juventus en 2015 et à l’Euro avec l’équipe de France l’été dernier) ? Des questions aussi fondamentales que le niveau de jeu qu’il va offrir. Car on le sait : un Pogba en forme donne un Manchester à l’aise. Malgré les critiques qui visent davantage son prix que ses prestations, le milieu est toujours capable de faire basculer un match sur un coup de patte, une passe, un grigri ou une frappe lointaine.Minuit. L’heure de la conférence de presse de Mourinho. Savient de s’incliner 2-1 en prolongation. Visage fermé, len’attend même pas les questions pour commencer son discours : «» Voilà la scène qu’on pourrait observer si les Mancuniens tombaient. Pourquoi ? Parce que Mourinho a déjà retourné sa chemise cette saison. Après avoir déclaré que la C3 n’était «» en septembre et aligné des joueurs remplaçants, le technicien a fini par dénigrer le championnat pour prioriser la Ligue Europa afin d’accéder plus facilement à la C1. Au point de se considérer plus légitime que son adversaire, qui a été reversé dans le tournoi après avoir été éliminé de la Ligue des champions : «(...)» Attention au craquage de veste, José...