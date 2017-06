Les chiffres de la finale

MR

Comme le nombre de coupes aux grandes oreilles qui garnissent désormais l’armoire à trophées du Real Madrid . Une pensée pour l’agent d’entretien chargé de lustrer les breloques.Comme le nombre de défaites en finale de Ligue des champions pour la Juve depuis sa dernière victoire en 1996, dont deux contre le Real. Une nouvelle variante de laComme le nombre de clubs à avoir conservé son titre en Ligue des champions (depuis le doublé de l' AC Milan en 1989-1990). Pas besoin de se creuser la tête, on parle bien du Real Madrid Comme la différence entre le nombre de buts encaissés en finale ce samedi par la Juve et le nombre de buts pris lors des autres tours. La preuve que 90 minutes peuvent être aussi longues que dix mois.Comme le nombre de minutes passées par la Juve sans tirer au but ce samedi soir, entre la 40minute et la tête d’ Alex Sandro . MRVC > BBCComme le nombre de finales où Cristiano Ronaldo a planté. Une première aussi historique que peu surprenante.Comme l’âge de Gigi Buffon, troisième plus vieux joueur à participer à une finale de Ligue des champions. Mais ça n'empêche qu'il devra encore patienter pour devenir le plus vieux à la remporter.Comme le nombre de buts encaissés en cinq matchs de C1 par Gigi Buffon face à sa bête noire, CR7. Les chiffres sont cruels.Comme le nombre de buts de Ronaldo en carrière. Et toujours une belle valeur à l'argus.Comme le nombre de buts inscrits en finale de C1 avec deux clubs différents par Mandžukić. Le Croate avait marqué pour le Bayern Munich face au Borussia en 2013. Il devient le troisième joueur à réaliser cette performance après Velibor Vasović et... Cristiano Ronaldo . Toujours lui.Comme le nombre approximatif de Ballons d’or remportés par CR7.