Les Cherries assomment les Blues

202

Chelsea (3-4-3) : Courtois - Cahill, Christensen (Rüdiger, 28e), Azpilicueta - Marcos Alonso, Bakayoko, Kanté, Zappacosta (Hudson-Odoi, 65e) - Barkley (Fabregas, 54e), Hazard, Pedro. Entraîneur : Antonio Conte.



Bournemouth (3-4-3) : Begovic - Aké, Cook, Francis - Daniels, Gosling, Cook, Fraser - Stanislas (King, 71e), Wilson (Mousset, 90e +2), Ibe (Pugh, 83e). Entraîneur : Eddie Howe.

Dans un match complètement fou, Bournemouth a infligé au champion sortant sa troisième défaite à domicile de la saison. Dominés dans la possession, les visiteurs se sont pourtant montrés très entreprenants d'entrée de jeu, sans pour autant parvenir à ouvrir le score dans une première mi-temps marquée par la sortie sur blessure d' Andreas Christensen En deuxième période, lescontinuent d'exploiter leurs bons coups face à desincapables de prendre le dessus. Omniprésent à la pointe de l'attaque, Callum Wilson ouvre logiquement le score peu après la reprise. Stanislas l'imite un quart d'heure plus tard ,et lorsque l'ancien Londonien Nathan Ake donne le coup de grâce dans la foulée, Bournemouth tue une rencontre remportée au mental et avec une belle dose de mérite.Résultat, quatre marches de grimpées et une dixième place au classement qui ressemble à un grand bol d'air.