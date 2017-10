Les chamanes voyaient le Pérou gagner

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Insaisissables 3. Accrochés par la Colombie à domicile (1-1) , les Péruviens n’ont pu faire mieux qu’arracher la 5place de barragiste et devront batailler face à la Nouvelle Zélande pour obtenir leur première qualification à un Mondial depuis 1982.Les Incas avaient pourtant reçu une aide mystique, celle de chamanes qui se sont livrés, mardi, à Lima , à des séances de magie noire devant l’hôtel des Colombiens, pour faire gagner le Pérou . «» , explique Juan Osco, l’un des quatre chamanes, pour. Ces quatre sorciers ont attaché des photos de James Rodriguez pour le rendre «» , et ont envoûté l’équipe colombienne avec du piment rocoto pour qu’elle soit «» .James Rodriguez a finalement marqué le but de la qualification pour la Colombie Bon boulot, les gars.