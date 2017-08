Les Canaris signent un contrat avec KFC

AH

Bientôt des canarisservis dans le KFC de Nantes C'est sans doute un des plus beau trolls de l'été, et il est involontaire. En manque de liquidités, le FC Nantes multiplie les pistes pour développer ses revenus sponsoring. Les Nantais viennent donc de décrocher un nouvel accord commercial, sauf que ce deal concerne la chaine de restaurant KFC, spécialiste du poulet.Non, les Canaris n'arboreront pas fièrement la marque sur le maillot, - pour l'instant - ni même sur les ailes du bus, mais les supporters nantais pourront bénéficier cette saison de réductions dans les restaurants de la ville sur présentation d'un abonnement ou d'un billet à la Beaujoire. À terme, le FCN et KFC envisagent d'élargir leurs opérations communes. On a hâte.Vierge de tout sponsor, le maillot de l'OM serait sur le point d'être sponsorisé par Ricard.