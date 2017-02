Les Canaris rechutent contre Nancy

0

Nantes 0-2 Nancy

Ça y est, l'effet Sergio Conceição est terminé.À domicile, le FC Nantes s'est pris les pieds dans le tapis face à Nancy . Une défaite qui fait suite à trois rencontres sans victoire (une défaite et un nul en Ligue 1, une élimination en coupe de France ).Pourtant, les Lorrains ne se présentaient pas vraiment en confiance, eux qui restaient sur trois échecs d'affilée sans marquer le moindre but. Mais après un premier acte dominé par des Canaris imprécis offensivement, l'équipe de Pablo Correa a su saisir sa chance. D'abord par Issiar Dia , opportuniste après une perte de balle de Koffi Djidji . Puis par Julien Cétout un quart d'heure plus tard, auteur d'une volée qui a tapé le sol avant de lober Rémy Riou . La fin de la partie n'a été marquée que par la tension régnant entre les deux camps, symbolisée par les expulsions de Vincent Muratori et Amine Harit . Grâce à ce précieux succès, le promu nancéien dépasse son adversaire du jour et se hisse à la onzième place. Nantes , quatorzième et à trois unités de la zone rouge, peut quant à lui regretter cette grosse occasion gâchée par Mariusz Stępiński juste après la pause alors que le score était encore vierge. La bataille pour le maintien ne fait que commencer.