Les buts fabuleux de Suárez et Messi

55

[VIDEO] Barcelone : Luis Suárez est monstrueux !https://t.co/gsNnLeDtuZ #ATMFCB — beIN Sports (@beinsports_FR) 1 février 2017

🎥 HORS FOOT FR : Le but MAGIQUE de Lionel Messi face à l'#Atlético 🔥pic.twitter.com/FM994pBmy3 (via @FCB_media3) — HomeOfTheFootball FR (@actufoot720) 1 février 2017

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle faire les choses avec la manière.Ce mercredi soir, le Barça s'est imposé 2-1 face à l'Atlético de Madrid au Vicente-Calderón, et ce grâce à une première mi-temps de folie. Dès la septième minute, c'est Luis Suárez qui met tout le monde d'accord grâce à un but somptueux. Accélération soudaine, grand pont, petit extérieur pour finir... On est sur quelque chose de propre.À la demi-heure de jeu, c'est son coéquipier qui s'énerve. Lionel Messi, à l'entrée de la surface de réparation, déclenche une monstrueuse frappe du gauche qui part tout droit dans la lucarne opposée. Parce que oui,est aussi capable de taper très fort dans la balle.Même si lesse sont fait malmener en seconde période, ces deux exploits leur permettent d'aborder le match retour avec sérénité.