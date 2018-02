Les bourgeois gentilshommes

Le président Weah est en visite à Paris, et déjeunait ce midi à l'Élysée. L'occasion pour Emmanuel Macron de réunir un casting complètement fou à sa table puisqu'il avait également invité Gianni Infantino, Noël Le Graët, Didier Drogba et Kylian Mbappé. Un décor et des acteurs parfaits pour un petit vaudeville en alexandrins.

Par Alexandrins Doskov

Emmanuel Macron, président de la République française George Weah , président du Liberia Gianni Infantino, président de la FIFA Noël Le Graët , président de la FFFKylian Mbappé, jeune pousse prometteuse réputée habile balle au pied Didier Drogba , éléphant.Brigitte Macron, First LadyLaurent Wauquiez, conférencier à l'EM Lyon Pourquoi mon Emmanuel, la table est-elle mise ?Qui attendez-vous donc pour quelques friandises ?Si vous compreniez, vous seriez charmée.Mais j'ai peur que ces noms qui me font frissonner,N'évoquent rien pour vous, aucun grand souvenir.Jamais vous n'avez eu à les voir parcourirLes terrains de football, ces beaux champs de batailleOù ils ont tout gagné, récolté des médailles.Voilà, c'est reparti. Encore ces idoles,Ces garçons transpirants qui n'aimaient pas l'école,Qui préféraient le jeu plutôt que le savoir,Et voilà qu'aujourd'hui, ils viennent en mon manoir.Sachez chère Brigitte, que l'un d'eux est comme moiUn président, un vrai, presque aussi beau qu'un roi.Oui, j'ai vu aux infos, nommé George Weah Exactement, c'est une visite d'État !Du coup, pour le plaisir, j'ai aussi conviéQuelques acteurs majeurs de ce sport adoré.Monsieur le président ! Serrez-moi donc la main !Par là mon bon ami, par là, avec entrain !Allons pauvre seigneur, il s'adressait à moi,La quoi ? La FFF ? Je gère la FIFA !Vous êtes un président qui ne contrôle rienComparé au pouvoir que j'ai entre les mains.Les gens savent très bien, tu es là par défaut,Car Michel Platini aimait trop les euros.Regarde-moi un peu, vois ma position,Je ne compte même plus mes réélections.Dois-je vous rappeler qui vous a invités ?Sauf preuve du contraire, nous sommes à l'Élysée.Bonjour monsieur Weah ! C'est pour moi un honneurQue d'accueillir ici quelqu'un de ma couleur.Mais de quoi parlez-vous ? Vous êtes blanc, moi noir.Vous êtes terre à terre ! Arrêtez vos bobards.La couleur bleue et blanche, c'est celle du maillot,Que vous avez porté avec tant de brio.Tout là-bas à Marseille, on pense encore à vous.Je suis fan de l'OM, je suis donc tout foufou.Mais c'est n'importe quoi, je n'ai joué qu'un an !Pour à peine vingt matchs, un bien triste bilan.Mon vrai club c'est Paris, ma ville lumièreMon trésor, mon bijou, ma préférée, ma chère.À JAMAIS PREMIERS ! À JAMAIS PREMIERS !Waddle a un Weah, un dans chaque mollet !Tout ça commence mal. Mais bon, Drogba arrive !Peut être saura-t-il calmer tous nos convives.J'ai entendu crier, et parler de Marseille.D'ailleurs, j'ai à vous dire une bonne nouvelle !Cette fois c'est la bonne, j'annonce mon retour,En cité phocéenne, chez mon premier amour.Laisse-moi rire un coup ! Ça fait quinze ans qu'ça dure !Ta promesse bidon n'a plus aucune allure.Eh ben, décidément, le foot les rend affreux.Les voilà tous ennemis, mais attendez un peu !N'est-ce pas ce prodige là-bas dans le couloir ?C'est Kylian Mbappé, qui arrive en retard !Acceptez mes excuses, j'ai été retenuPar le garde à l'entrée qui me croyait venuVisiter l'Élysée en voyage scolaireEt qui m'a interdit de franchir la barrière.Comment lui en vouloir, tu as l'air d'un jeunet.Tu pensais t'en sortir grâce à ta renommée !Cessez donc un instant vos paroles criardes,Passons à autre chose, oublions cette mégarde.Il y a des matchs ce soir, les regardez-vous ?Manchester et Séville, la Roma et ses loups !Une ville formidable... Aimez-vous l'Italie ?J'en suis presque amoureux. Quelle qualité de vie !J'y ai dissimulé des billets dans les AlpesPlanqués dans un chalet. Ha, qu'est-ce que je palpe !J'ai passé des vacances au Club Med en Sicile.Du côté des joueurs, des réponses moins débiles ?J'ai su vaincre Buffon, cela me semble assez.J'ai eu un Ballon d'or grâce au Milan AC.Eh bien, que d'aventures. Je ne sais plus quoi dire.Et si, mes chers amis, nous parlions d'avenir ?Mon bon Didier Drogba, ta carrière finit.Kylian, après le foot, as-tu donc des envies ?George Weah m'inspire, je me vois président !Hola ! Un ambitieux ! Tu me copies ! Va-t'en !Sachez que moi aussi, je me vois un destin.Ce bâtiment me plaît, et j'y serai si bien.Emmanuel Macron, élu à trente-neuf ans,Vous pensez être fort ? Fait du bois des plus grands ?À dix-huit ans, j'étais en demies de C1,À trente ans, je serai élu croyez-le bien.Mais qui est ce gamin pourri et insolent ?Il veut prendre ma place, me dit-il en riant !Il parle comme si j'avais déjà des rides...Va te prendre un soufflet face au Real Madrid !Ce banquet amical tourne à la catastrophe.S'il vous plaît, mes amis, montrons-nous philosophes.Oubliez vos querelles et passez donc à table,Les serveurs nous attendent, alors soyons aimables.Mais tu n'as pas compris ? On ne va pas manger !Sortez tous de chez moi, sortez jusqu'au dernier !Oser parler ainsi à un chef de l'État...Je ne veux plus vous voir, filez donc, et fissa.Une porte qui claque. Chérie es-tu rentrée ?J'étais chez une amie ! Je me sens épuisée.Comment s'est déroulée la belle sauterie ?Vous êtes-vous amusés ? T'es-tu fait des amis ?Je souhaite ne pas avoir à parler de tout ça.Je me suis retrouvé entouré de malfrats.Des voyous, des racailles, des butors, des vauriens.Je n'ai pas fait signer mon maillot olympien...Finir dans ces états... Ce n'est que du football.Vous avez bien raison ! Ce groupe de guignols !Le grand con sans cheveux me rappelle Sarko,Un sale mec « m'as-tu-vu » , tendance parano.Et ce George Weah , il me fait beaucoup rire,C'est comme Darmanin, plus aucun avenir.Et le petit Kylian, c'est vrai qu'il parle bien,Mais j'apprécie pas trop ceux qui font les malins.Et le grand dépressif avec les yeux inertes,J'ai oublié son nom, pas vraiment une perte.Pourquoi vous êtes là ? Vous étiez caché où ?Derrière le rideau. Figé comme un caillou.Mais je peux vous promettre, j'ai pas enregistréTous vos échanges houleux, vos débats enflammés.Je ne suis pas un chien d'étudiant de l'EM,Qui serait prêt à tout pour nourrir BFM.Il est fou à lier cet oiseau de malheur,Fais-le partir d'ici ! Il me fait vraiment peur.Il me fatigue aussi, la sécu l'enverraÀ coups de pied au cul dans les poubelles en bas.Pourquoi cette journée censée être parfaiteA-t-elle si mal tournée ? Qui a gâché la fête ?C'est le football, chéri. C'est lui qui a briséLes francs liens amicaux que vous alliez nouer.Chaque fois c'est pareil, tu y laisses des plumes.Tu termines en furie, la tête comme l'enclume.Tu as raison, c'est vrai. J'ai une vraie migraine.Crois-moi tout ira mieux la semaine prochaineQuand pour dire bravo à sa folle croisadeJ'accueillerai ici le grand Martin Fourcade.