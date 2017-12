Les bonnes questions du tirage au sort de la Coupe du monde

Un complot franc-maçonnique pour les Égyptiens, une entente cordiale sur fond d'oléoduc, des rounds d'échauffement à prévoir sur les pelouses de Ligue 1 et, bien sûr, le vagin le plus sollicité du foot mondial... Nous répondons à tout ce qui peut trotter dans vos têtes après ce tirage au sort de la phase de poules du Mondial russe.

La chatte à DD a-t-elle des pouvoirs illimités ?

La Russie a-t-elle mis ses boules préférées dans son slip ?

Le match Argentine-Nigeria sera-t-il diffusé sur NT1 ?

Léo Lacroix va-t-il broyer les chevilles de Neymar avant le Mondial ?

Le groupe B est-il le départ d’un go fast en direction du trophée Jules Rimet ?

Les franc-maçons ont-ils exécuté un complot commandité par les Pharaons ?

Après avoir déjà dégoté des groupes sympathiques pour la mise en jambe du Mondial 2014 ( Honduras , Équateur, Suisse ) et de l’Euro 2016 ( Roumanie Albanie et Suisse encore), le fameuxde Didier Deschamps a une nouvelle fois fait parler de lui au Kremlin. En plus de tirer des nations a priori abordables, étant toutes passées par des barrages pour se qualifier, les Bleus répondent à plusieurs critères qui permettent auxd’en faire leurs favoris. D’abord, la France a été envoyée dans le groupe C. Bim ! De bon augure puisque deux des cinq vainqueurs de la Coupe du monde sous la formule actuelle étaient issus de ce groupe, à savoir le Brésil en 2002 et, bien évidemment la France en 1998. Ensuite, en jouant le Pérou . Bam ! Deschamps a encore mis la main sur la poule aux œufs d’or, puisqueont rencontré le futur champion du monde lors de chacune de leurs quatre participations à la Coupe du monde ( Uruguay en 1930, Brésil en 1970, Argentine en 1978, Italie en 1982). La solution la plus sûre de gagner le bingo de Courcelles-sur-Nied ce week-end ? Faites en sorte que Didier Deschamps soit bien installé au fond de la salle communale et laissez-vous aller.Feux d’artifice, danse sur glace artificielle, kalinka et Vladimir Poutine. Cela n’a rien d’une évidence, mais tous ces éléments seront réunis pour l’énorme fête organisée le jeudi 14 juin à Moscou pour l’ouverture du Mondial 2018. Comment se remettre d’un tel programme, surtout quand on sait depuis vendredi que l’affiche réservée par le tirage au sort n’est rien de moins qu’un prometteur et sexy Russie -Arabie saoudite. Soit deux des plus meilleurs potes actuels dans la diplomatie internationale qui fricoteront en lever de rideau. De là à penser que les Russes sont vernis par les boules ? Il suffit de voir qu’ils rencontreront l’Égypte cinq jours plus tard, puis l’ Uruguay , adversaire le plus redoutable, lors du dernier match de poule, quand tout sera probablement joué. À vous de vous faire votre propre réponse.1994, 2002, 2010, 2014 et maintenant 2018. En six participations en Coupe du monde, le Nigeria s’est retrouvé à cinq reprises dans le groupe de l’Argentine, le Mondial 98 étant le seul à échapper à la règle. Autant dire que ce Nigeria-Argentine du 26 juin 2018 à Saint-Pétersbourg n’aura aucune saveur et le scénario est déjà connu de tous : comme lors des quatre dernières confrontations en phase de poules, l’Argentine s’imposera par un but d’écart et ô surprise celui-ci viendra de la patte gauche de Lionel Messi. Face à ce manque d’originalité, TF1 peut se voir contraindre de diffuser cette rencontre sur NT1, sa filiale spécialisée dans les rediffusions deet des sujets sur la drogue en banlieue. De quoi réjouir au passage les amoureux de, qui ne verront pas leur série décalée pour une rediffusion d’un match qui n’intéresse personne.Si le Brésil peut se réjouir d’être tombé avec le Costa Rica et la Serbie dans le groupe E, il doit avant tout se méfier du premier adversaire qui s’avancera sur sa route en poule : la Suisse. De qui faut-il avoir peur ? Granit Xhaka et Ricardo Rodríguez sont des joueurs à surveiller, mais la menace numéro une s’appelle Léo Lacroix. Le week-end du 7 avril 2018 est d’ores et déjà coché en gras dans l’agenda du défenseur helvète. Le Paris Saint-Germain recevra l’AS Saint-Étienne au Parc des Princes. Et contrairement à cette groupie de Malcom, le gaillard n’a pas prévu de gratter un maillot à la mi-temps. En revanche, il pourrait laisser traîner innocemment ses crampons moulés sur une cheville de l’un de ses futurs adversaires brésiliens. Celles de Neymar tant qu’à faire. Histoire de laisser le crack au moins deux mois à l’infirmerie. Il faut dire que le garçon boucher est déjà prometteur...En tombant dans le groupe de l’Espagne et le Portugal, le Maroc ne s’est pas senti trop dépaysé : un simple détroit de Gibraltar le séparant de ses deux voisins. Une région bien connue de tous les dealers de drogue, aussi. Ou, plus honnêtement, les cinéphiles qui se sont régalés devant le filmd'un Roschdy Zem qui roule à fond sur cette «» qui le voit partir du Maroc avant de traverser l’Espagne, parfois le Portugal, pour livrer son chargement en banlieue parisienne. Si l’Espagne et le Portugal sont simplement des lieux de passage pour les amateurs de go fast, en Russie, laet lacomptent bien se montrer et braquer le trophée Jules Rimet. Pour preuve, les quatre fois où les deux nations se sont rencontrées en compétition internationale, une des deux se retrouvaient en finale par la suite : que ce soit l’Espagne en 1984, 2010 et 2012 ou en 2004 pour le Portugal.Personne n’est dupe. Le tirage au sort du Mondial 2018 était truqué. Ou plutôt, l’histoire était écrite. Vingt-huit ans après, le retour de l'Égypte au rendez-vous planétaire coïncide avec un complot franc-maçonnique. Bien sûr, les adversaires de la sélection de Mohamed Salah ne sont pas sensationnels (Russie, Uruguay, Arabie saoudite), mais regardez plutôt les étapes des Égyptiens : Iekaterinbourg, puis Saint-Pétersbourg et enfin, Volgograd. Deux déplacements qui cumulent plus de 3 300 kilomètres et forment un triangle qui cache l’image subliminale d’une pyramide. La clef de la victoire finale des Pharaons. Après un calcul par triangulation, il ne reste plus qu’à mettre le cap au centre de cette pyramide, dans la région de Nijni Novgorod, pour débusquer le secret si bien gardé et empêcher la prophétie de se réaliser. Vaste programme.