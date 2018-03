Les bonnes questions de la semaine européenne

Des insultes bas de gamme, du cinéma, des promesses en l'air et des températures négatives. Décidément, les coupes d'Europe ne nous décevront jamais, n'en déplaise aux euro-sceptiques.

Avec quel tifo les ultras parisiens auraient-ils pu créer un vrai scandale ?

La Juve a-t-elle enterré une deuxième fois René Allio ?

Est-ce facile d’oublier de jouer ?

Faut-il croire les promesses des groupes de jeunes mâles venant de Liverpool ?

Vidéo

Sans maîtrise, la puissance n'est-elle vraiment rien ?

Lyon va-t-il gagner la Ligue Europa sans forcer ?

Par Alexandre Doskov, Maxime Brigand et Florian Lefèvre

Avant le match contre Madrid, les ultras parisiens sont allés un peu loin pour chauffer leurs joueurs et pour mettre la pression sur ceux du Real. Et le risque, quand on va « un peu » loin, c'est d'aller un peu « trop » loin. En voyant quelques fans du PSG déployer une banderole «» dans la rue et d'autres faire exploser des pétards sous les fenêtres de l'hôtel où dormaient les Madrilènes – toujours une bonne idée dans une ville encore traumatisée par les attentats –, beaucoup ont considéré que les supporters en question avaient un brin dépassé les bornes. Et pourtant, les gougnafiers auraient pu faire bien pire ! Rester focalisé sur la banderole «» , c'est oublier un peu vite que quelques jours plus tôt, le virage Auteuil avait déployé un gigantesque tifo de Sangoku en Super Saiyan. En restant dans le thème manga, ils auraient donc très bien pu enchaîner par un tifo duavec écrit «» au milieu d'une page. Le tout sur trente mètres de haut, voilà qui aurait eu de la gueule.1965 : Felice Gimondi qui souffle sur le Tour de France dès sa première participation, le FC Nantes qui enfile sa première couronne, le début de la politique de la chaise vide et, donc, René Allio qui balance son premier long métrage,. Cinquante-trois ans plus tard, l’Europe a de nouveau tremblé, et une vieille peau s’est une nouvelle fois retrouvée dans l’histoire. Celle-ci est connue, reconnue et aime se qualifier de vicieuse. Finaliste de deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions, on a bien failli la perdre. Ce serait mal la connaître : bousculée chez elle à l’aller (2-2) par une bande de gamins, la Juventus est venu régler les aiguilles à Londres, mercredi (2-1). À sa manière, forcément. «, a expliqué après la bataille Andrea Barzagli » Indigne, pas à son image, c’est ce qu’on a pensé à plusieurs reprises de la Vieille Dame lors des deux manches du huitième de finale de C1 qui l’a opposé à un Tottenham courageux et à la hauteur de l’événement : puis, la belle a balancé sa canne un peu plus de vingt minutes sur 180. Suffisant pour passer, à la force des couilles, des crocs et avec un cynisme magnifique. Désolé René, c’est surtout une histoire de dignité et de statut à assumer.Le tableau, d’abord : pour la deuxième fois de son histoire, Manchester City est donc quart-de-finaliste de la Ligue des champions. La tâche, ensuite : mercredi soir, la troupe de Pep Guardiola a été battue pour la première fois à l’Etihad Stadium depuis décembre 2016. Face à qui ? Au FC Bâle (1-2), le même FC Bâle sur lequel elle avait, bien heureusement, roulé à l’aller (4-0). Que retenir dans ce bordel ? «, répond Guardiola.» Bon, d’accord, et cela a surpris, forcément. Oublier de jouer est possible donc, même quand on est une équipe de Guardiola, même lorsqu'on s’appelle Manchester City. Le PSG l’a bien fait mardi soir alors qu’il devait se qualifier, non ? Par le passé, cela était aussi arrivé au Real Madrid, en 2015, lorsqu'il avait été séché à domicile par Schalke 04 (4-3) après avoir gagné à l’aller (2-0) en Allemagne. Attention, l’oubli est un signe précoce de la maladie d’Alzheimer. Ceci n’était qu’un avertissement.L'ivresse de la victoire est un mal qui arrive plus vite qu'on ne le croit. Interrogé en zone mixte après la qualification despour les quarts de finale de la Ligue des champions, Sadio Mané a répondu sans sourciller : «» quand on lui a demandé quelles étaient les ambitions de son équipe. Mouais. Quand on est un jeune type de Liverpool qui traîne avec d'autres jeunes types de Liverpool, on s'y connaît niveau promesses en l'air. Car les gens n'ont pas la mémoire courte et n'ont pas oublié que dans les années qui ont suivi la séparation des Beatles, ce beatnik de John Lennon n'a cessé de tourner le couteau dans la plaie. «» , lâche-t-il en 1974, puis «» l'année d'après. Près d'un demi-siècle plus tard, les fans attendent encore. Alors, Monsieur Mané, pas de précipitation. D'abord, on gagne, et on paradera ensuite. Tout le reste, ce n'est que pur produit de l'imagination. Et niveau imagination, quand on est une jeune type de Liverpool, on s'y connaît...La puissance ne serait rien sans maîtrise. Une phrase souvent entendue, parfois utilisée comme mauvais slogan publicitaire, parfois prononcée par une maman inquiète qui ne veut pas que son fiston appuie trop fort sur le champignon quand il conduit. Pour mettre tout le monde d'accord, Ocampos a donné raison à tout ce petit monde en marquant très, très, très vite contre Bilbao, et en maîtrisant très, très, très bien la passe envoyée par Thauvin. Avec moins de maîtrise de son mouvement, l'Argentin aurait très certainement fait n'importe quoi, mais il s'est appliqué et il a marqué. Voilà de quoi mettre du plomb dans la cervelle à ceux qui confondent vitesse et précipitation. Ocampos lui-même a souvent fait partie de cette catégorie, puisqu'il n'y a pas si longtemps, il se sentait obligé de tenter un ciseau acrobatique à chaque fois qu'il voyait un ballon qui n'était pas au sol. Hier soir au Vélodrome, il n'a pas tenté de choses débiles et a mis un doublé. Une sacrée leçon de vie.D’abord, Villarreal est tombé au tirage des seizièmes de finale. Un rude adversaire, aux avant-postes en Liga, habitué de ces joutes européennes à la vie, à la mort. Et, finalement, le Sous-Marin jaune a coulé à pic. Vainqueur 3-1 à domicile, l’OL n’a même pas frissonné devant les torpilles de pacotille envoyées par son adversaire. Victoire 1-0 à l’extérieur, au suivant : le CSKA Moscou. Attention, c’est une équipe expérimentée, il va falloir se farcir un déplacement dans un froid glacial. Au match aller, ce jeudi soir, il y avait les couvertures, le thermomètre en négatif (- 8°c), la pelouse en piteux état, aussi, mais l’opposition, que dalle... Les ultras moscotives annonçaient une Berezina, les Lyonnais ont vu des mousquets en plastique. Résultat : au bout d’un match aussi radieux que la face de Leonid Slutsky, les gars de Bruno Génésio sont repartis avec la victoire 1-0 et une option sérieuse sur la qualification. Bigre ! L’OL se rapproche déjà de la finale qui se déroulera dans son antre. Des matchs à 19h, des joueurs pas motivés, une finale en province : en fait, les Lyonnais sont partis pour soulever la troisième Coupe d’Europe du foot français comme si c’était une vulgaire Coupe de la Ligue.