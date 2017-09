Les bonnes questions de la quatrième journée de Premier League

Arsenal se redresse, Chelsea et Tottenham filent, Liverpool trépasse face à Manchester City. Bournemouth et Crystal Palace continuent leur zéro pointé. Ouf, Ederson, lui, s'est relevé ! Et pendant ce temps-là, Harry Kane, 24 ans, passe la barre des cent buts avec les Spurs en ratant un centre.

Fallait-il expulser Sadio Mané face à Man City ?

[EXCLU VIDÉO] - Le terrible choc de Mané avec Ederson qui a causé l'expulsion du Sénégalais https://t.co/8LhXgxiUe9 #MCILIV pic.twitter.com/TB3UYRRpg1 — SFR Sport (@SFR_Sport) 9 septembre 2017

Alexandre Lacazette est-il déjà indispensable aux Gunners ?

[GOAL] - La sublime frappe d'Alexandre Lacazette contre Bournemouth en vidéo ici https://t.co/J5SvElz79v #ARSBOU pic.twitter.com/NUPSGKtXG5 — SFR Sport (@SFR_Sport) 9 septembre 2017

Qu’est-ce qu’Everton a fait de toute cette oseille ?

Porté par un excellent Kane, Tottenham coule Everton (0-3) ! Le résumé de la rencontre ici https://t.co/DGqOQLImEu #PLZone #EVETOT pic.twitter.com/tUZCWG4nWE — SFR Sport (@SFR_Sport) 9 septembre 2017

José Mourinho est-il un gros rageux ?

Le match nul de Manchester United sur la pelouse de Stoke City en résumé vidéo ici https://t.co/IkOnvXzzVD #STKMUN #PL pic.twitter.com/BPAMhihhqp — SFR Sport (@SFR_Sport) 9 septembre 2017

La tête de Frank de Boer va-t-elle tomber ?

37minute. Joël Matip envoie une longue ouverture vers Sadio Mané, Ederson sort de ses cages. L’attaquant de Liverpool et le gardien de Manchester City se percutent violemment devant l’arc de cercle de la surface de réparation. Le portier reste au sol, il s’est pris les crampons du Sénégalais en pleine figure. Après quelques instants de réflexion, l’arbitre adresse un carton à Mané : c’est rouge. Le tournant du match.Alors que Mohamed Salah venait de rater un face-à-face pour égaliser à 1-1, lesvont passer une heure à dix contre onze et repartiront de l’Etihad avec un sévère 5-0 - la pire défaite de l’ère Klopp. Reste une question : le carton rouge était-il justifié ? Si les multiples ralentis balancés par le réalisateur montrent que sur le moment, l’attaquant est focalisé sur le ballon, avec le pied en avant, et ne réalise absolument pas que le gardien arrive aussi vite, Ederson , lui, devra céder sa place dans la foulée, direction l’hôpital où il pansera plusieurs plaies au visage. Sadio Mané s’est ensuite excusé, souhaitant un bon rétablissement au Brésilien, après leur «» .Bien lancés par une tête de Danny Welbeck, lesse sont rassurés face à Bournemouth (3-0), après la gifle reçue à Anfield il y a deux semaines. Mais l’homme du match s’appelle Alexandre Lacazette. Précieux offensivement, auteur d’un but de classe conclu en pleine lucarne et d’une récupération décisive sur le troisième pion d’Arsenal, l’ancien Lyonnais a pu recevoir une ovation méritée de l’Emirates Stadium lors de son remplacement à un quart d’heure de la fin.» , a souligné Arsène Wenger. Celui qui avait débuté en tant que remplaçant à Liverpool n’est pas près de retrouver le banc de touche. Et tant pis pour Olivier Giroud.Michael Keane (défenseur de Burnley), 34 millions d’euros ; Davy Klaassen (milieu de l’Ajax Amsterdam), 27 millions ; Jordan Pickford (gardien de Sunderland), 28 millions ; Gylfi Sigurðsson (milieu de Swansea), 49 millions... Cet été, Everton a fait chauffer la carte bleue, bien décidé à jouer des coudes dans la course à la Ligue des champions. C’est ce qu’on pouvait attendre après la première saison encourageante de Ronald Koeman comme manager. Sauf que non, pour l’instant. Samedi, Everton s’est fait gifler à domicile par Tottenham, 3-0. Un résultat totalement mérité au vu de la faiblesse de la bande à Rooney, et qui s’ajoute à une défaite sur la pelouse de Chelsea (2-0) et un nul à Manchester City (1-1). Et parce qu’ils ont un calendrier vraiment corsé, lesenchaînent cette semaine par un déplacement à Bergame en Ligue Europa, avant de visiter Manchester United dimanche.Petr Čech le rappelle dans le dernier, José Mourinho «» . Une position vérifiable ce samedi soir à Stoke. Inefficaces offensivement en fin match de match, lesont dû partager les points avec les, 2-2. Et au coup de sifflet final, Mourinho a tout simplement snobé la main offerte par Mark Hughes, comme il est de coutume à chaque rencontre. Pendant la rencontre, le Mou aurait pénétré dans la zone technique de son homologue, avant de se faire pousser par ce dernier. Ceci explique cela. En bon mauvais perdant, Mourinho a ensuite dégainé en conférence de presse l’argument des matchs des sélections nationales - «» - pour justifier ce premier accroc de la saison.» La semaine passée, encore, Frank de Boer se montrait résolument optimiste quant à son avenir. Déjà menacé selon la presse britannique, le coach de Crystal Palace, arrivé cet été, se devait de ramener un résultat de Burnley... Raté ! En dépit d’avoir tenté (23 tirs) et montré du progrès dans le jeu, lesont perdu 1-0. Après quatre journées, Crystal Palace n’a donc pris aucun point ni marqué un seul but. Du jamais-vu en Angleterre depuis Preston North End, saison 1924-1925. Le 4-3-3 offensif et inflexible cher au technicien batave semble encore le mener à sa perte. La saison dernière, il avait tenu quatre-vingt-quatre jours sur le banc de l’Inter. La balle est dans le camp de la direction.