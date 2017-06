Les boissons des stades allemands contaminées

AH

Un complot du groupe pharmaceutique Bayer propriétaire de Leverkusen ?Une enquête du ARD Radio-Recherche Sport en Allemagne a signalé la présence de bactéries dans de nombreux stades de Bundesliga. Munich, Francfort, Darmstadt, Mayence, Leverkusen, Berlin, Karlsruhe, Bochum et Nuremberg sont touchés par une contamination de leur eau supposée potable, qui ne l'est plus. Pire, à Cologne, ville réputée pour son eau, même la bière a été touchée ! Les experts sont formels : si les boissons y ont l'air propres, elles peuvent rendre malade les supporters. Le ARD Radio-Recherche Sport dénonce le manque de contrôles. Selon eux, certains stades seraient contaminés depuis leur construction pour la Coupe du monde 2006, comme Nuremberg.Grippe à bière.