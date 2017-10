Les Bleus U17 affronteront l'Espagne en huitièmes

AG

Cocorico.Vainqueurs du Honduras ce samedi après-midi (5-1), l'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 en Inde . Première de son groupe, la sélection de Lionel Rouxel a remporté tous ses matchs de poule après ses succès face à la Nouvelle-Calédonie (7-1) et au Japon (2-1).Ironie du sort, les Bleuets seront opposés à l' Espagne qui les avait éliminés lors des quarts de finale de l'Euro U17 et qui avait remporté le titre de championne d'Europe. L'équipe japonaise termine derrière la France et se qualifie également pour les huitièmes de finale.Roulez jeunesse.