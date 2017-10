Les Bleus et la loi du milieu

Au moment d’affronter la Bulgarie, l’équipe de France ne se présente pas à Sofia avec un milieu de terrain serein. Paul Pogba blessé, Didier Deschamps doit trancher dans le vif entre Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. Mais le sélectionneur doit aussi se décider quant à son schéma tactique. L’occasion de recueillir l’avis de spécialistes du poste.

Bulgarie France Éliminatoires Mondial 2018 - Zone Europe - Gr. A.

Prime à l’expérience

Gagner au milieu et dans les têtes

Par Maeva Alliche

Tous propos recueillis par MA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quinze ans après sa sortie, et à quelques heures de Bulgarie de la chanteuse Leslie n’a jamais été autant d’actualité. Depuis quelques jours, ce bon vieux tube de R’n’B à la française résonne dans la tête de Didier Deschamps . Des choix, la Dèche en a un paquet à faire avant de s’asseoir sur le banc du stade Vassili Levski , notamment au milieu de terrain. Un coup avec un milieu à quatre, un autre avec un milieu à trois, puis à deux, l’équipe de France change de schéma tactique aussi souvent qu’unechange de tenues pendant la. Souvent au centre des débats, commentés, analysés, décortiqués, les systèmes de jeu ne seraient pas si importants que cela à en croire certains.» , explique Vincent Guérin. Force est de constater que le dernier match face au Luxembourg donne raison à l’ancien Parisien. Le 4-4-2 de départ s’étant rapidement mué en 4-2-3-1 avec Antoine Griezmann tournant autour d’ Olivier Giroud . La pensée de l’ex-milieu de terrain des Bleus est également partagée par Youri Djorkaeff . «» , reconnaît leaux 82 sélections. Pour ces deux-là, peu importe le schéma, c'est au milieu de terrain que la différence se fera. Didier Deschamps doit trouver un nouveau camarade à N’Golo Kanté. Si l’absence de la Pioche met l’entrejeu des Bleus en lumière, pour Youri Djorkaeff , c’est le secteur du jeu de l’équipe de France qui donne le moins de garanties depuis quelques matchs : «» Avec leurs superbes débuts de saison, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot peuvent espérer gratter quelques points au Mancunien qui, bien que titulaire indiscutable, offre souvent des prestations discutées en sélection. Le premier s’est parfaitement intégré à la Juventus et est encensé par les médias transalpins, pendant que le second a pris un malin plaisir à prendre sa place avec l’art et la manière dans l’entrejeu du PSG Si les deux anciens coéquipiers sont en jambes en ce mois d’octobre, une prime à l’expérience pourrait-être accordée par le sélectionneur pour ce match décisif. Expérience qui prévaut en tout cas du côté de Vincent Guérin : «» Un autre ancien de la maison rejoint le champion de France 1994 : Christian Karembeu , pour qui «» Les statistiques parlent pour eux. Associés à six reprises, leet len’ont connu que les plaisirs de la victoire.Quelle que soit la décision de la Dèche entre Matuidi et Rabiot, les Bleus ont besoin d’un milieu de terrain dynamique, capable de faire péter les lignes d’une équipe bulgare à qui tout sourit à domicile. «» , analyse Youri Djorkaeff . La France n’a pas le choix, si elle veut maîtriser son destin et être de la prochaine sauterie organisée en Russie l’été prochain, la victoire s’impose.Et parce que les trois points se gagneront aussi dans les têtes, Christian Karembeu prévient : «» Une assurance qui a parfois fait défaut aux Bleus, notamment contre la Suède et le Luxembourg . «, explique leavant de développer sur le fait que chacun va devoir se retrousser les manches.» Les Bleus n’ont pas le choix, puisque comme le souligne Vincent Guérin : «