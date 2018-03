Les Bleus de 98 joueront un match de gala en juin

1

France 98 vs FIFA 98! Le match de légende entre les 1ers Champions du Monde de l’histoire du Foot ?? et les + grands joueurs étrangers du Mondial 98. Rdv le 12/06 à la @UArena. Billets sur @venteprivee_fr les 19&20/03 et https://t.co/vCB8D9IMaw le 21/03 #France98 #F98 #football pic.twitter.com/UZhhIZGgcP — U Arena (@UArena) 12 mars 2018

Le 12 juillet 2018, la France fêtera les vingt ans de son triomphe en finale de la Coupe du monde face au Brésil Pour célébrer en grande pompe l'anniversaire du plus beau résultat de l'histoire du foot français, les Bleus de 98 se réuniront le 12 juin prochain, deux jours avant le début de la Coupe du monde, pour affronter à Paris une sélection des meilleurs joueurs de l'édition 1998.L'occasion pour les plus jeunes de ne pas découvrir Lionel Letizi Ibrahim Ba , Sabri Lamouchi, Pierre Laigle et Nicolas Anelka