Les Bleus bientôt au Roazhon Park

261

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cap à l'ouest.Si Rennes et Nantes n'ont pas été sélectionnés pour accueillir l'Euro l'été dernier, l'équipe de France va faire son retour en Bretagne. Le Roazhon Park a été choisi par la FFF pour accueillir le match amical France - Paraguay , le 2 juin prochain, avant le déplacement en Suède (en éliminatoires du Mondial) et la réception de l' Angleterre (en amical, au Stade de France ).Des «» restent à régler selon le conseiller municipal délégué aux sports de Rennes , Yvon Leziart, interrogé par, mais «» par la Fédération. Il y a deux ans et demi, l'enceinte avait moyennement porté chance à l'équipe de France , puisque les hommes de Didier Deschamps avaient été accrochés par l' Albanie (1-1, but de Griezmann).La dernière fois que la France a affronté le Paraguay , c'était en 2014 à Nice , et là encore, le match s'était soldé par un match nul 1-1.