Les Bleuets tapent le Honduras pour commencer

France 3-0 Honduras

BOOOOOOOOM ! @33_augustin ouvre le score pour les Bleuets d'un puissant coup franc direct 😱💪🇫🇷 #FRAHON pic.twitter.com/S5gR6dyO4w — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 22 mai 2017

Et 2-0 pour les Bleuets ! Avec de la réussite, @Amine_000 trompe le gardien du Honduras après un joli travail de Michelin pic.twitter.com/X8we3jGhF5 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 22 mai 2017

Et hop le 3-0 pour les Bleuets ! Terrier enfonce le Honduras de la tête ! #FRAHON pic.twitter.com/o1QicWBsN5 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 22 mai 2017

MR

Les champions d'Europe U19 ont fait honneur à leur statut ce lundi face au Honduras , pour son entrée dans la Coupe du monde U20 en Corée du Sud C'est le meilleur buteur de la dernière campagne des hommes de Ludovic Batelli Jean-Kévin Augustin qui a mis ses coéquipiers sur la bonne voie par un joli coup franc au quart d'heure de jeu. Peu utilisé à Paris cette saison, «» va pouvoir profiter de cette fin de printemps pour rappeler ce qu'il vaut. Juste avant la mi-temps, c'est le Nantais Amine Arit qui a creusé l'écart après une remise de Jeando Fuchs Au retour des vestiaires, Alban Lafont a repoussé les quelques incursions centraméricaines. Les Bleuets ont pris un avantage définitif grâce à Denis Will Poha qui a déposé un coup franc sur la tête du Lillois Martin Terrier , deux joueurs entrés en jeu quelques minutes plus tôt. Un succès net qui permet de préparer de la meilleure façon le prochain match, prévu jeudi à 10 heures (heure française) face au Vietnam.Bien vivre l'absence de Mbappé, c'est possible.