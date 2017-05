Les Bleuets se baladent et se qualifient

France 4-0 Vietnam

[VIDEO] Coupe du Monde U20 : Jean-Kevin Augustin tente une panenka... et la rate ! https://t.co/AwBbQpoFUH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 mai 2017

[VIDEO] Les Bleuets continuent de se balader au Mondial U20 https://t.co/B3UruxTQhI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 mai 2017

Bien joué les gars!!!! Place à la récup' maintenant pic.twitter.com/QKOBFCWQhh — Paul Bernardoni (@paulberni) 25 mai 2017

Validée.Et une claque pour finir. Opposés jeudi au Vietnam, les Bleuets se sont baladés en claquant quatre buts mais en confirmant surtout leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20.Comme d'habitude, l'homme qui s'est le plus montré dans ce match se nomme Jean-Kevin Augustin. Et si le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde U19 a inscrit un doublé dans ce match, il a également raté uneà la septième minute. Oui, a la septième minute, c'est à dire une minute après Zizou en 2006.Mais à part ce fait de jeu, le joueur peu utilisé par le club de la capitale a su répondre aux attentes de son entraîneur, en marquant deux vrais buts d'avant-centre. À noter également le très bon match du Guingampais Ludovic Blas qui a toujours été dans les bons coups, avec notamment deux passes décisives. De son côté, Poha nous a gratifié d'une merveille d'enroulée à environ 25 mètres du but. Le fils de Thuram lui, a ouvert le score de la tête sur un corner de Poha. Enfin côté Viet', les Étoiles dorées se sont retrouvées à dix à la 74. Pour cause, l'arbitre ne supportait pas d'avoir deux joueurs qui s'appellent Tran sur le terrain.À noter également que Bernardoni aime bien les fesses de ses coéquipiers.